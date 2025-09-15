今回は、「彼氏気取りのヤバい男」を撃退しようとした結果についてのエピソードを紹介します。

彼氏気取りの男のヤバすぎる言動…

「入社したばかりの頃、30代の男性社員Sさんに『これから頑張ってね』と言われ、緊張していた気持ちがほぐれました。で、それから数日後、Sさんに新入社員の歓迎会で再会し、『この前は話しかけてもらいありがとうございました』とお礼を伝えましたが、その日以来、なぜかSさんが私につきまとうようになってしまったんです。

LINEにはSさんから毎日のようにデートのお誘いがきますし、『君とずっと一緒にいたい』などゾッとするメッセージがくるように……。

このままじゃまずいと思った私は、Sさんに『私、彼氏いるんで！』と伝えたんですが、Sさんは『彼氏って俺のことでしょ？』と言い出し、ヤバい言動はエスカレート。本当に困っています」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ この女性は上司に相談し、この男性社員に注意してもらったそうですが、効果がなかったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。