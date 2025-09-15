本日9月15日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「夜ふかし的敬老の日インタビュー」「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」「夜ふかし的自由研究」を予定している。

「夜ふかし的敬老の日インタビュー」では、放送日当日が敬老の日であることにちなみ、各地で出会った個性的なシニアたちに話を聞かせてもらった。鍵穴に差す油を切望する男性や老いらくの恋の行方に悩む男性、気が付けば同じものを買いまくってしまう男性など気になるシニアが続々登場。

93歳男性が語る人生の目標に村上・マツコも驚き！さらにマツコがどこにも明かしていないはずの情報を知っているという東京・蒲田のシニアからは切実なお願いが…!?

「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」では、街で出会った人が一人で食べるさりげない日々の食事についてインタビュー。隅田川を眺めながら朝食を食べる男性や、亡くなった旦那さんに作っていたメニューを食べ続ける女性など、食事にまつわる様々なエピソードが。

昔を思い出して涙が出るというほどカレーに思い入れがあるという女性が最近食べているカレーは、意外なあのメニューだった？さらに自称“高円寺の松山千春”が実践しているライフハック的なチャーハンの食べ方とは!?

「夜ふかし的自由研究」では、自分で調べようとは思わないものの気になる情報について「夜ふかし」流に調査。お祭りなどの屋台で一番儲かるのは何の屋台なのか？タクシーのメーターはバックでも料金が上がるのか？など、言われてみるとちょっと気になる事象の調査結果を大公開。

さらに様々な規制がかけられたホストのキャッチコピー、どこまで許されるかをあの菊地弁護士が徹底解説！その厳しすぎるボーダーラインとは!?