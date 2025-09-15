10年間彼氏なし…30歳の元アイドルは、外見に惑わされず内面だけで選んだら、理想の相手とマッチできる!?

MC＆サブMCは田村淳＆ROIROM！婚活・恋活アプリ時代の新たな恋愛番組「ブラインド・ジャッジ」を、日本テレビにて本日9月15日（月・祝）24:59〜25:59 放送（関東ローカル）。

元SKE48、10年間恋愛をしていない30歳の女性の目の前に現れたのは、医者、料理人、タクシードライバー、モデル、芸人、イケメン、マッチョ、好青年…いずれも女性の希望条件をクリアした、中身も外見も個性豊かな8人の男性。その中には俳優の渡辺裕太の姿も！

そこから「プロフィール」や「アルバム」などステージごとに女性が男性を脱落させていくのだが、どのプロフィールやアルバムが、目の前の8人の男性のうち誰のプロフィールやアルバムなのかは分からない！そのプロフィールやアルバムがどの男性だったか分かるのは、脱落させた後。そのため序盤から、見た目が好みだと語っていた候補者が続々脱落する波乱の展開に。

その様子をモニタリングルームから見守るのは、田村、ROIROMと、平子祐希（アルコ&ピース）、みちょぱこと池田美優、ゆうちゃみ、福田麻貴（3時のヒロイン）、稲田美紀（紅しょうが）という恋愛に一家言あるパネラーたち。

モニタリングルームでは、プロフィールやアルバムを見ながら、それが8人の男性のうち誰のものか推理合戦が勃発。鋭い推理に基づいた辛口コメントも連発！

用意されているのは、「アルバムジャッジ」「プロフィールジャッジ」「メッセージジャッジ」「テレフォンジャッジ」そして最終ジャッジの5つのステージ。パネラー陣のアドバイスも女性の選択を左右する中、渡辺は、そしてみちょぱ激推しのある男性は生き残れるのか!?

最終ジャッジは、男性の正体を知った上で、外見も含めたトータルジャッジ！「究極の選択！」と田村、「見た目を優先するのもアリだと思う！」と福田。これまで見てきた内面を重視して選ぶのか、それともやはり外見で相手を選ぶのか、MC＆パネラーの予想も真っ二つに割れる中、女性が出した結論は？

