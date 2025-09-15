「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が14日、神奈川県のスカイアリーナ座間にて行われ、木下アビエル神奈川はトップおとめピンポンズ名古屋と対戦。マッチカウント4ー0で勝利して今季5勝目（1敗）を挙げた。

第2マッチで起用され、今季初出場を果たしたのが張本美和。ホームの大声援に迎え入れられたなか、試合後に自身の戦いを振り返っている。

■マカオから帰国後に参戦

「WTTチャンピオンズマカオ」から合流した張本美は、前日の夕方にマカオから帰国してこの日会場入り。「時差もあまりなかったので、睡眠はしっかり取れました」と疲れも感じさせずに国内リーグに参戦した。

今やTリーグでもトップ選手となった張本美だが、今季初出場には「とても緊張した」と一言。「いざ自分が出るとなると、団体戦でチームに貢献したい気持ちがあった」と言葉の裏にあった責任感を口にした。

南波侑里香との戦いでは立ち上がりビハインドからスタートし、第2ゲームにはサービスミスも複数みられた。それでも、「サービスミスやレシーブミスは反省ですが、いい意味であまり気にしていなかった」と切り替えに成功。3ゲーム目以降は張本美らしい安定感あるプレーで3－1の勝利につなげた。

今季のKA神奈川は日本代表女子の監督に就任した中澤鋭前監督が退き、王子嘉樹新監督が就任。さらに、長年チームを支え、張本美とはダブルスパートナーとしても好連携を見せてきた木原美悠がトップ名古屋に移籍するなど変化も迎えた。

張本美はこの日相手選手としてプレーした木原に対し「まだ慣れない感じはあります」と語りつつも、「王子監督のもとでプレーする初めての試合だったので、貢献できるか不安だった。無事に1勝することができて嬉しい」と新チームでの初陣勝利に安堵の様子を見せた。

今季は国際大会の日程もハードになりタフさも求められるなか、「今年は6試合目で初めての試合だったので、1試合でも多く出たい気持ちはありますし、出たからには勝ちたい。去年は3敗してしまったので今年はできるだけ試合に出たなかで全勝したいです」と高い目標を設定した。

この日の出場選手でもトップクラスの大声援を浴びてその人気の高さを見せた張本美。世界トップへの階段を上る17歳が国内リーグに彩りを加えていく。

長粼美柚、張本美和 撮影：SPREAD編集部