「広島６−８ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）

広島が激痛の１敗を喫した。逆転負けで連勝は３で止まり、３位ＤｅＮＡとのゲーム差は今季最大の６に拡大。２点を先制した直後の六回に暗転し、秋山翔吾外野手（３７）の落球で勝ち越し点を与えるなど一気に５失点した。最下位ヤクルトに３連敗だが、新井貴浩監督（４８）はベテランのミスを責めることはなかった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−六回は２死から５失点。

「そうやね。まずアドゥワね、全体的にいいピッチングだったと思う。六回は２アウトから、ちょっと味方のミスというかわいそうな面もあったんだけど、全体的にいいピッチングだったと思います」

−ミス絡みで大量失点しながら、打線は追い上げた。

「結果的にビッグイニングになってしまったけど、その後も最後まで諦めずに打線はいい攻撃ができていると思います」

−下位打線から得点した。

「今日も（中村）奨成はいいバッティングだったし、（前川）誠太もよく四球を取ってつなげたと思うし、いいものを見せてくれたと思います」