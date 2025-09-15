「ジャイアンツ２−１０ドジャース」（１４日、サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は九回の第６打席でラッキーな中前打を放ち、６タコを回避。連続試合出塁記録を１９へ伸ばし、１０点目のホームを踏んでキャリアハイの１３５得点をマークした。

初球を打って高々と舞い上がった白球。大谷は打った瞬間にうつむき、一塁へゆっくり走ったが、打球は風にあおられて遊撃手と中堅手の間にポトリ。ラッキーな中前打となった。

その後、エドマンの適時打で生還し、昨年のキャリアハイを超える１３５得点をマークした大谷。ロサンゼルス移転後の球団記録も更新し、チームは２戦連続の２桁得点へ乗せた。

前日の試合後には「チームの１番を打っている以上、（得点は）打点以上に大事だと思っているので。ムーキーの調子も最近、素晴らしいですし、少しでもつなげば得点になる確率も上がってくる。まず何とか出塁を第一に考えていきたいなと思っています」と語っていた大谷。この日は第４打席、第５打席と特大の飛球を放ったが、惜しくもフェンス手前で失速。ここまでノーヒットに終わっていたが、最終打席で次戦につながる一打と得点をマークした。