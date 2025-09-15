マーゴット・ロビー、シアーな大胆ルック！ 出産後初のレッドカーペットに登場
映画『バービー』などで知られるマーゴット・ロビーが、出産後初のレッドカーペットイベントとなった『A Big Bold Beautiful Journey（原題）』に、Tバックのアンダーウェアが覗く、シアーなドレスを纏って来場した。
【写真】Tバックのアンダーウェアが覗く後ろ姿
Peopleによると、現地時間9月10日、マーゴットとコリン・ファレルが出演する『A Big Bold Beautiful Journey』のロンドンプレミアが開催され、昨年11月に夫トム・アッカーリーとの間に第一子をなる男の子を出産したマーゴットが来場したそう。
久しぶりのレッドカーペットに彼女が選んだのは、アルマーニ・プリヴェによるカラフルなビジュー刺繍が美しいシアードレス。身体のラインに沿うタイトなデザインで、シアーな生地からは、マーゴットの美脚とシルバーのＴバックショーツが透けて見える。
足もとにはアクアズーラのシルバーヒールを合わせ、ジュエリーは最小限に抑え、イヤリングとリングをプラス。アイコニックなブロンドの髪の毛もタイトにまとめ、ブロンズのアイシャドウとヌードピーチのリップを基調としたヘルシーメイクで、ドレスが主役のコーデを披露した。
【写真】Tバックのアンダーウェアが覗く後ろ姿
Peopleによると、現地時間9月10日、マーゴットとコリン・ファレルが出演する『A Big Bold Beautiful Journey』のロンドンプレミアが開催され、昨年11月に夫トム・アッカーリーとの間に第一子をなる男の子を出産したマーゴットが来場したそう。
足もとにはアクアズーラのシルバーヒールを合わせ、ジュエリーは最小限に抑え、イヤリングとリングをプラス。アイコニックなブロンドの髪の毛もタイトにまとめ、ブロンズのアイシャドウとヌードピーチのリップを基調としたヘルシーメイクで、ドレスが主役のコーデを披露した。