東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンに小山直城（Honda）、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）が出場。フライングでスタートやり直しの大珍事が発生した。

午前7時30分に号砲が鳴ったが、数秒後に再度ピストル音が鳴り響いた。その後も選手は走り続け、もう1度ピストル音。そして、場内に「ストップ！ストップ！ストップ！」と英語のアナウンスが流れた。マラソンでは珍しい、フライングでのスタートやり直しとなった。

号砲よりも前にスタートを切った選手は失格にならず。再びの号砲でレースは始まったが、ネットの陸上ファンにも困惑が広がった。

Xには「マラソンでフライング初めてみた」「超珍しいな」「罰則あるのかな？」「むちゃくちゃ珍しい」「明らかに早かった」「そもそも横一線で始まってないのに、フライング取るんやな」「一発退場じゃないんだ」「やるメリットもなにもない」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）