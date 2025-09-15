男子マラソンが国立競技場発着でスタートし、１５キロを通過した。女子マラソンが行われた前日（１４日）はスタート前は曇っていたが、この日は朝から日差しが強く、スタート前で、すでに気温２８度。レース中に気温３０度を超えることが予想されており、暑い中で熱い耐久レースとなる。

日本歴代３位（２時間５分１６秒）の記録を持ち、初代表の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は青学大出身。現在も青学大を練習拠点として、原晋監督の指導を受ける。８月は長野・菅平高原で合宿を行い、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大メンバーと共に充実した練習を積んだ。

青学大は新潟・妙高高原での夏合宿から、先輩を応援。中継に登場し、大阪マラソン（２月２４日）で２時間６分５秒の日本学生新記録をマークした青学大のエースで主将の黒田朝日（４年）は「後半の勝負に備えて欲しい」などと期待を込めた。

レースは、定刻の午前７時３０分に号砲が鳴ったが、約１００メートルを走ったところで、まさかのスタートをやり直し。ＴＢＳ解説の２０００年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんも「見たことありません」と驚いた。

審判からグリーンカードが示され、失格となる選手はなし。その後、無事にスタートした。