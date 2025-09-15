孫を見せに親を訪ねる美智子さまのお気遣い　長寿を願う「菊花酒」の愉しみ

敬老の日、孫を連れて両親のもとを訪れる人もいるだろう。かつて美智子さまは、毎週きまって子どもたちを連れて昭和天皇と良子さまのもとを訪れ、食事をともにされた。両親のもとを訪れるとき、人は健康を喜び安堵し、長生きを願う。また、秋の気配が感じられる9月は、別名菊花節ともいわれる重陽の節句の時期でもある。秋の花である菊は、薬草としても用いられるほど長寿をもたらす力があるという。今回は、天皇家の長寿を願う物語である。

平安時代に、宴で天皇から「菊花酒」が振舞われた

古くから中国では奇数を「陽数」と呼んだ。陰暦9月9日は、陽数のうち一桁で最大の「9」が重なることから「重陽」といい、めでたい日とされた。ちょうど菊の花の季節にあたることから、「菊花節」とも呼ばれる。この日、宮中では宴が催されて、酒に菊の花を浮かべた「菊花酒」が振舞われた。「菊花酒」を飲むと寿命が延びるとする、中国の風習が取り入れられたものという。

平安中期のころには、さらに菊綿（きくわた）という風習が広まった。咲き誇る菊の花に真綿をかけて香りをうつし、翌朝、夜露と香りを含んだ真綿を花から外して、顔にあてたり、体を拭くことで長寿を願うのである。この故事にならい、今でも天皇家では、重陽の節句にはお和室に「菊の被せ綿」が飾られる。

平安時代の名文として知られる清少納言の『枕草子』にも、菊の被せ綿がすてきだという一文がみられる。

「9月（ながつき）9日は、暁方（あかつきがた）より雨すこし降（ふり）て、菊の露もこちたく、覆ひたる綿などもいたく濡れ、うつしの香ももてはやされて」

（現代語訳：9月9日は、夜明け前から雨が少し降って、菊の露もしたたるほど着せ綿などもたっぷり濡れ、花の移り香も引き立って）

菊が咲き乱れる庭を持たない人であっても、店頭に食用の菊が出回る秋には、日本酒に菊花を浮かべて風流を愉しむことができそうだ。それで健康長寿が保たれるなら、なおうれしい一献である。

おじじさまとおばばさまに、小さな孫たちの顔を見せに伺う美智子さま

昭和のころ、皇太子殿下（今の上皇陛下）と美智子さまは、毎週一度、子どもたちを連れて昭和天皇と良子さまをお訪ねになり、食事をともにされた。週一度のご参内は、昭和天皇が崩御されたのちも、良子さまが亡くなられるまで続けられた。

当時、紀宮さま（今の黒田清子さん）は、1997（平成9）年のお誕生日に際しての文書回答でこう述べられている。

「吹上御所への参殿は、以前は週一度の定例として伺っておりました。小さい子どもを連れてのご参殿は、はらはらなさることも多かったと思われますが、両陛下がいつもおうれしそうに上がられ、お話になっているご様子を拝見して、「両陛下」というお立場への尊敬と若干の緊張を抱きつつも、おじじさま、おばばさまに対して、子どもらしくお親しみ申し上げ、おいたわり申し上げる気持ちを自然に持つことができました」

昭和天皇と良子さまにとって、小さな孫たちの顔が見られる食事会は、楽しいひとときであったことだろう。「いつまでもお健やかに」との願いを込めた食事会のかいがあってか、昭和天皇は87歳、良子さまは97歳のご長寿をまっとうされたのである。

古来、菊の文様は吉祥のしるしとされている。天皇陛下と天皇家を表す紋章は、誰もが知る「菊の御紋」である。（連載「天皇家の食卓」第42回）

文／高木香織

たかぎ・かおり。出版社勤務を経て編集・文筆業。皇室や王室の本を多く手掛ける。書籍の編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』（ともにこう書房）、『美智子さまに学ぶエレガンス』（学研プラス）、『美智子さま あの日あのとき』、『日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心』『ローマ法王の言葉』（すべて講談社）、『美智子さま いのちの旅―未来へー』（講談社ビーシー／講談社）など。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）。

