FODで配信されている韓国の新ドラマ「マイ・ユース(My Youth)」で主演を務めている、俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが、YouTubeコンテンツ「ナレ食」に出演した。



【写真】仲良くポーズを決めるソン・ジュンギ、パク・ナレ、チョン・ウヒ

番組MCのパク・ナレは、2人のゲストのために心を込めて料理を用意。食卓にずらりと並んだメニューに、チョン・ウヒは「動画で見ていた料理を実際に食べられるなんて光栄」と喜んだ。一方のソン・ジュンギも「海外で仕事をしていたので、韓国料理は数カ月ぶり。1週間前に帰国したけど、ここで食べるために韓国料理は食べずに我慢していた」と明かし、パク・ナレを驚かせた。



トークでは2人の若々しい見た目が話題に。2人とは初対面のパク・ナレは「20代前半から中盤に見える」と驚いていた。この言葉にチョン・ウヒは「恥ずかしい」と否定したが、ソン・ジュンギは「以前はそう言われると恥ずかしかったけど、今はうれしい」「もっと言って」とノリノリで、現場の雰囲気を盛り上げた。



（よろず～ニュース特約・moca）