100均で買えるのは奇跡だよ…！メーカー品だと数千円級…専用バッグが高コスパ

ダイソーをパトロールしていると、専門店でしか見かけないようなバッグを発見しました。とあるスポーツグッズの持ち運びにもってこいな商品で、収納力も抜群。メーカー品だと数千円はするアイテムですが、ダイソーはなんと500円で販売していました…！価格バグな高コスパグッズなので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：クッション入トートバッグ（テニスラケット）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

これダイソーで売っていいレベルじゃない…！専門店だと数千円するバッグ500円！

ダイソーをパトロールしていると、バッグ売り場でとんでもない商品を発見しました。なんと、テニスラケットを持ち運べる専用のグッズで、その名も『クッション入トートバッグ（テニスラケット）』です。

こういったアイテムは、メーカー品だと数千円はしますが…なんとこちらのお値段は500円！専門店も涙目になるレベルのお安さだったので、お試しで購入してみました。

クッション入りというだけあって、カバンの中の仕切りや、底にもクッションが入っていました。「プチプラなのにペラペラじゃないんだ〜！」と、感心する作りです。

コスパ抜群！ダイソーの『クッション入トートバッグ（テニスラケット）』

早速ラケットを1本と、テニスウェアを2枚、さらにいつも持ち歩いているポーチも収納してみました。見た目以上に収納力があり、この状態でもまだまだ余裕があります。

内ポケットもあるので整理整頓もしやすいつくり。内ポケットはビニールのような素材でできていました。防水や撥水といった記載はありませんでしたが、汚れたウェアやラケットと分けて収納できます。

バッグの持ち手は肩にかけられる長さ。やはりこれだけたっぷり収納できて500円は価格バグだと…奇跡のコスパなので、これは見かけたら即買い推奨です！

今回はダイソーの『クッション入トートバッグ（テニスラケット）』をご紹介しました。

テニスグッズの持ち運びに便利な専用バッグ。中の仕切りを上手く利用して、汚したくない私物と分けて収納できるのも高評価ポイントです。

メーカー品よりも圧倒的にリーズナブルなうえに高クオリティなアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。