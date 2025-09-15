家の中で時を選ばず聞こえてくる、不気味な声や音。どこかに何かがいる…。「眠れない」「走り回る音が大きい」と住人たちを悩ませるのが害獣だ。招かれざる侵入者は何か、どう捕獲するのか。専門業者のバスターズによる駆除作戦に密着した。

■リビングの天井から奇妙な音が

東京・世田谷区にある、害獣や害虫駆除を専門とする会社「駆除ザウルス」。取材した日は、1件の出動が予定されていた。駆除歴20年、リーダーの内田翔さん（43）率いるバスターズ3人が向かったのは、埼玉・富士見市にある築約40年の2階建て一軒家。

依頼した住人によると、リビングの天井から奇妙な音がし始めたのは、1年ほど前。しかしここ最近は、状況が変わっていました。

依頼者

「1年前は多少聞こえるくらいだったんですけど、1か月ぐらい前から走り回る音も大きかったり」

次第に大きくなる音に悩まされていた。

■依頼者「1匹や2匹だと思っていた」

バスターズの訪問は、この日が2回目。奇妙な音の正体を探るべく、前回2階の床下に設置したカメラを確認。画面を見た内田さんは「お！映ってる映ってる」と声を上げた。

すぐにこれを見た依頼者は「うわぁ、いっぱいいますね。スゴいや…。ちょっと驚きです。こんなにいたの？って。1匹や2匹だと思っていたので」と話した。

奇妙な音の正体は、生態系・人の体・農林業などへ被害を及ぼす可能性が高い「特定外来生物」のアライグマだ。その姿からまだ子どもで、内田さんによると、目が開いているため生後3週間近くの可能性が高いという。確認できたのは5頭。

北米原産のアライグマは1970年代後半、テレビアニメから人気となり、ペットとして輸入され始めた。しかし成長するに従い凶暴化する個体も多く、持て余した飼い主が捨てたことで広く野生化したと考えられている。現在ペットとして飼うことは原則禁止されている。

■23区内の捕獲報告、5年で10倍超

東京都環境局の最新データ（防除捕獲のみ）によれば、23区内での捕獲報告（今年8月現在）は2023年度に151頭。13頭だった2018年度から、5年で10倍以上になっている。

駆除ザウルスの内田さんは「東京の郊外で繁殖した個体が多摩川などを越え、徐々に都心部に入ってきている」と言う。

■2kgを超える大量のフンを発見

依頼者を悩ます厄介モノを追い出すべく、バスターズの駆除作戦が始まった。

数日前にも音がしていたことから、まだねぐらにしている可能性は高い。天井ウラへカメラを入れると、「これがアライグマのトイレ」と内田さん。大量のフンが残され、実に2kgを超えていた。

病原菌や寄生虫が潜んでいる可能性があり、フンから発生する虫で健康被害が出ることもあるという。

しかし、くまなく探しても厄介モノは見当たらない。どこかに潜んでいるのか、それともすでに出て行ってしまったのか。そこで、ある作戦に打って出た。

駆除ザウルスの氏家秀美さん

「家の中から出られるけど、外からは入れない仕掛けに」

侵入口と思われる軒下を金網で仮留め。捕獲器を仕掛け、しばらく様子を見ることに。すると2週間後、設置したカメラに予想だにしないものが映っていた。

■別の依頼者「これはネズミじゃない」

別の日、チーム内田が向かったのは、東京・世田谷区の住宅街にある築約50年の2階建て一軒家。

依頼者

「本当に玄関の真上。体をカシャッシャッって掻（か）く音。あの音が天井からして、歩く音もスゴくはっきり聞こえて。ちょっとこれは大きすぎると、ネズミじゃないなと」

1階の天井から気味が悪い音がし始めたのは、1か月ほど前。「ずっと鳴いているので眠れないです。睡眠が2時間とか3時間の日もある」と依頼者は言う。

薄気味悪い音だけではなかった。天井にじわりと現れ始めたシミ。「これは糞尿によるものではないか」と内田さんは見立てた。放置すると天井が腐り、抜け落ちる危険もある。

とその時、カサカサという音が天井から聞こえた。「キューキューいってる」と内田さん。まさに今、天井ウラに何かがいる…。

■2階へ伸びる柱の先に、わずかな隙間

内田さんらの訪問はこの日が2度目。「ドアの木のところに、スゴく泥がついているの分かりますか？ 動物が泥まみれで登った跡なんですよ」と内田さん。それは2階へと伸びる柱。その先端にわずかな隙間が見える。

内田さんは前回の訪問で、「ここが侵入口ではないか」とにらみ、監視カメラを設置していた。映像を確認する。侵入者の正体は記録されているのか？

内田さん

「映ってますね。わ！ デカそうだな…」

やはり侵入口は、あの隙間だった。天井ウラに潜む招かざるものの正体は、特定外来生物のアライグマだと分かった。

■天井伝いに…我が物顔で動き回る姿が

数日にわたり、侵入を繰り返していた。報告を受けた依頼者は「あーいた！ あらら。本当にいたの？」と驚くばかり。天井ウラに仕掛けたカメラには、天井伝いにそこかしこを我が物顔で動き回る姿が映っていた。

依頼者

「アライグマは全く想定外でした。家では見たくなかった。ハハハ」

一見かわいい見た目をしているが、ダニやノミが寄生している場合も多く、人に感染する病原体をもつ可能性もある。特に怖いのが狂犬病だ。感染症のリスクを避けるため、素人が捕まえようとするのは、絶対にご法度だ。

■「かわいいけど」…子ども5頭を捕獲

バスターズの駆除作戦が始まった。まずは先ほど音がした付近に穴を開け、天井ウラの様子を見る準備をする。その時、警戒しているのか威嚇なのか、「グルルルル」という声が聞こえた。

興奮して暴れ出さないよう、慎重に開けた穴からカメラを入れ、天井ウラをのぞき込む。小さい子どもが複数いることを確認。1頭が動き出すと、逃げないよう捕獲が始まった。

依頼者からは「かわいい、かわいいけどね」「居心地よかったんだろうね」という声が上がった。

子どもは全部で5頭。もう少したてば、活発に動き出していた可能性が高いという。だが、さっきまで声を発していた親が見当たらない。内田さんは「まだどこか近くの屋根ウラにいるんじゃないかな」と言う。

駆除歴20年の内田さんには、「まだ近くにいるはず」という確証があった。別の場所から天井ウラを覗いたその時、「あ！ いた！ いた！ いた！ 親いる！ たぶん台所の上くらいにいます」と内田さん。一気に外へ追いやるチャンス。追い出し作戦が始まった。

■鳴き声で…バスターズの作戦の中身

バスターズの作戦はこうだ。アライグマが嫌がる煙と臭いで侵入口へ向かわせ、表へ出す。出たところにケージを置き、捕獲する。この作戦に欠かせないのが音だ。

駆除ザウルスの丸橋孟さん

「少しの間、子どもの鳴き声を流す。親が出やすいようになるかなと」

録音した子どもの鳴き声でおびき出すと、親は必ずアクションを起こすはず…。

流し始めて1分後、侵入口に親の姿が。鳴き声に反応している。ここまでは、バスターズの描いた作戦通りだ。親は侵入口から体を半分出し、周りの様子をうかがう。

次の瞬間、外に出てきた。追い出しは成功。扉の向こうに姿を消したと思った刹那、こちらに向かってきた。かなり大きく、体長はゆうに50cmを超えている。

バスターズの作戦はフェーズ2へ。距離を見極め、捕獲のチャンスを狙う。録音した子どもの声に近づいては、姿を隠す。約5分。扉の裏へ消えると、再び現れることはなかった。

バスターズは、この日の捕獲を断念。再侵入を防ぐために隙間を封鎖し、捕獲器を仕掛け、数日間様子を見ることに。

依頼者

「（今日は）眠れそうです。おかげさまで。やっと睡眠不足が解消されます」

■依頼者「こんな早く戻ってくるとは」

だがこの後、事態は急を告げることになる。2時間後、「アライグマを捕まえた」との連絡が入った。取材班も急ぎ引き返す。

親は戻ってきていた。罠にかかっていたのは、先ほどの個体に間違いないという。メスで、体長は約60cmだった。

うなぎ声を上げるアライグマ。大きな爪が特徴だ。内田さん「これでやられればケガしますよね」。依頼者は「安心はしましたけど、こんなに早く戻ってくるとは…」。この日以来、天井からの気味が悪い音はピタリとやみ、ぐっすりと眠れる夜が戻ってきた。

■2週間前にカメラを仕掛けた現場は？

2週間前にアライグマの痕跡を見つけた、埼玉・富士見市の一軒家では、その後どうなったのだろうか。

姿を確認できなかったため、侵入口と思われる軒下を金網で仮留めし、カメラを仕掛け、様子を見ていた。記録された映像には、真夜中、カメラ前を横切るアライグマの姿が映っていた。

駆除ザウルスの氏家さん

「外から戻ってきて入ろうとしたけど、入れなくて横切っただけの可能性。家の中にはもういない」

やはり、この家の天井ウラをすみかにしていたようだ。

■まさか…侵入者は他にもいた？

しかしこの映像の30分前、バスターズも二度見するものが確認された。ハクビシンも侵入しようとしていたのだ。「もしかしたら、ハクビシンも入っていた可能性はゼロではない」と氏家さんは言う。

2週間前から再侵入の痕跡はなし。消毒して侵入口を確実にふさぎ、バスターズのミッションは終了した。

依頼者

「とりあえず安心。戻ってきてほしくない」

人にも感染する病原体を持つアライグマ。凶暴な個体も多いので、万が一出会っても、決して近づいてはいけない。

（9月11日『news every.』より）