娘の同級生（33）から猛アプローチを受けて結婚を決めた女性（54）が、実の母に彼を紹介した際、「また捨てられるよ！」と大激怒されたと明かした。

【映像】54歳女性とイチャイチャする21歳年下夫

9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはマッチングアプリで出会った14歳年下夫との再婚が話題になった新山千春。

#2は同級生の母と結婚したイサムさん（33）、みどりさん（54）夫妻に密着。2人は21歳差だが、1年前に結婚してから今までずっとラブラブだそう。

順風満帆そうに見える２人だが、結婚には大きな障害があった。イサムさんは結婚したがっていたが、みどりさんは離婚経験があり、籍をいれる大変さを知っていた。みどりさんは「子どもも育ててほしい、同じくらいの年齢の方と結婚してほしいという気持ちがどこかにあった」と年齢への引け目を明かした。

みどりさんが結婚に踏み切れない理由がもう一つ。それはみどりさんの親。イサムさんを紹介されたみどりさんの母は「同級生！？何を考えているの」「また捨てられるよ。母さんは絶対に反対だから！」と大激怒した。

そこでイサムさんは「俺達の家を建てれば周りも納得する」と添い遂げる覚悟を見せることに。１週間で土地を決めると、人脈を駆使して１か月で家の設計を進め、10か月後には新築戸建が完成。これにはみどりさんの母も「負けたわ」「幸せになるのよ」と祝福を贈ったという。