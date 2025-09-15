100均で見つけた小さなお布団♡「お気に入りの可愛い姿が拝める！」「推し活がめっちゃ捗る」
商品情報
商品名：ドールポーチ お出かけおふとん 小 フルーツ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦9.5×横8.5cm（紐を含まず）
販売ショップ：セリア
まるでお気に入りの可愛い姿が拝める♡セリアで見つけたドールポーチ
今回紹介するのは、セリアで見つけた『ドールポーチ お出かけおふとん 小 フルーツ』という商品。
お気に入りの人形やぬいぐるみキーホルダーなどを入れるだけで、お布団で寝ているような姿を楽しめるドールポーチです♡
デザインもフルーツ柄で凝っていて、なかなかクオリティが高いですよ。
実は以前もう少し大きめのサイズの商品を購入したことがあったのですが、今回は小サイズを見つけたので購入してみました。
目安の人形サイズは、小サイズが縦9×横4×奥行き3cmまで、大サイズが縦10×横5×奥行き3cmまでと適応サイズはそれほど変わりません。
人形をゴムバンドで留めて固定する構造です。
ゴムバンドは必ずしも人形の落下を防止するものではないので、持ち運びの際には十分気を付けたいところ。
お気に入りの人形が、お布団で寝ているような姿がとっても可愛いです♡
ですが、手持ちのマスコットを入れてみたところ小さすぎました。
ぬいぐるみキーホルダーなどの小さなクレーンゲームの景品などに向いていると思います。
ループ付きだからバッグなどに取り付けられる！
お布団の上部にはループが付いているので、ボールチェーンやカラビナなどを取り付けることもできます。
ただ、人形に金具を取り付けられない場合は、このようにバッグなどにつけて持ち運ぶのは避けた方が良さそう…。
お布団に人形を入れてキーホルダーのように持ち運びたい場合は、落下防止のために金具やボールチェーンなどで人形とお布団をつなげておくのがおすすめです。
今回はセリアの『ドールポーチ お出かけおふとん 小 フルーツ』を紹介しました。
デザインも凝っているので、撮影なども捗ること間違いなし！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。