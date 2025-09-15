ついに100均もここまできたか…！500円なのにそこまでやるかね？高機能な腕時計

ダイソーをパトロールしていると、電気小物売り場でとんでもない商品を見つけました。シンプルなデザインの腕時計ですが、お値段以上に高機能でビックリ。「ダイソーもついにここまできたか…！」と、感動せずにはいられませんでした。シーンを問わず大人も使いやすいアイテムなので、この機会にぜひチェックしてください♪

商品情報

商品名：シンプルデザインウォッチ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーの進化が止まらない！プチプラで高機能な腕時計をチェック

近頃のダイソーは、プチプラで高機能な電気小物が数多く並んでいますよね。先日もダイソーパトロールしていると、電気小物売り場でとんでもない商品を発見しました。

今回筆者が入手してきたのは、その名も『シンプルデザインウォッチ』。商品名の通りシンプルなデザインで、どんなシーンでも使いやすいブラックカラーがGOOD。￥550（税込）とお手頃な価格ですが、大人も使いやすい腕時計です。

使用方法は、まず最初に腕時計の側面に取り付けられているリューズからガードを取り外し、リューズを押し込みます。次にリューズを外側まで引いて回し、正しい時刻に針を合わせます。最後にリューズを押し戻して、時計をリスタートすれば完了です。

フィット感もバッチリ！ダイソーの『シンプルデザインウォッチ』

早速腕時計を装着してみました。無駄のないデザインで、ファッションを問わず手首に馴染んでくれます。

この商品の材質は、ケースが亜鉛合金、ベルトがTPUです。そしてなんと、日常生活防水仕様という有能っぷり。日常生活での汗や洗顔をする際に跳ねる水滴、また、外での雨などに耐えられるとのことです。

プチプラとは思えないほど高機能なので、「ダイソーさん、そこまでやる！？」と驚きを隠せませんでした。

ベルト部分はやわらかいので、フィット感が良いのも高評価ポイント。また、ベルトには9つの穴が空いているので、好きな長さに挑戦しやすいのも嬉しいです。

電池交換の際は時計専門店に依頼しなければいけませんが、￥550（税込）でこのレベルの腕時計はなかなか手に入らないと思うので、おすすめですよ。

今回はダイソーの『シンプルデザインウォッチ』をご紹介しました。

同じデザインで時計部分が小さめなタイプもあったので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。