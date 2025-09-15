ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋は、「アフタヌーンティー L'Automne」を9月1日から11月14日まで提供する。

スイーツは、栗とアールグレイムースにカシスジュレとブドウシャーベットを重ねたパフェ、スイートポテト・ホワイトチョコのガナッシュ・キャラメリゼしたサツマイモを挟んだマカロン、紫芋のガトー、和梨のスープなど。セイボリーは、塩味をきかせたキノコを練りこんだフィナンシェ、キャビアを添えたイカとリンゴのサラダ、フランボワーズ風味のビネガージュレを重ねたフラン、パンプキンキッシュなど。ともに栗やブドウなど秋の食材とポルチーニやキャビアなどの食材を使用した。ドリンクは、スパークリングカクテルと「ART OF TEA」の紅茶・ルイボスティー・ハーブティーなど9種類のフリーフロードリンクを提供する。

場所は15階バー・ラウンジ「THE BAR」。提供時間は午後1時半から5時半までの2時間制、午後5時半から9時まではハイティーとしても利用できる。料金は6,800円、税・サービス料込。前日午後5時までの要予約。