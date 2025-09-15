【運勢グラフ】9月の運勢グラフをおさらい◎ 12星座の「絶好調の日」「新しいことに挑戦するべき日」は？



「充電と鍛錬。五感を研ぎ澄ませて現実を生きるとき」



今日から9月後半に突入！占い師の星乃せいこさんによる、9月の運勢グラフをおさらいしましょう。絶好調の日、恋愛運がいい日、新しいことに挑戦するべき日など、転機となるポイントをCHECK◎9月の占い：おひつじ座さんの運勢つい誰かにキツく当たってしまったり、愚痴や弱音をこぼしたくなったりするのは、「そろそろちゃんと休んで」という体からのサインかも。

まずは無理せず休むこと、たっぷりと眠ることから始めてみて。

「愛と優しさに包まれながら。しあわせをキャッチするとき」



9月の占い：おうし座さんの運勢せっかくの幸運期も、眉間にシワを寄せ、下を向いて歩いていたら、チャンスやしあわせに気づけず通りすぎてしまうかも。もちろん、毎日を一生懸命に過ごしていれば、思い通りにならないことやイライラすることもあるけれど、そんな時こそフーッと深呼吸をして、肩の力を抜いてみて。

「整える力が武器に。さらなる活躍の基盤をつくるとき」



9月の占い：ふたご座さんの運勢今月はできたら、1日15分でもいいから、デスク周りや家の中を整理する時間を作ってみて。一気に終わらせようとしなくて大丈夫。毎日少しずつ、コツコツ続けていくうちに、きっと近い未来に大きな変化を実感できる日がやってきますよ。

「変化の流れが加速。軽やかに動いて出会いを掴むとき」



9月の占い：かに座さんの運勢フットワーク軽く動き回り、さまざまな人との交流を楽しみながら過ごすことで、今のあなたに必要な情報や人との出会い、チャンスが巡ってきやすくなるでしょう。「何も起こる気配がありません！」という人も、大丈夫。「今あるものを手放した先に、もっと素晴らしいものが入ってくるとしたら、どんなものがいいかなぁ」とワクワクしながら妄想してみて。

「DIYが幸運のカギ。スローに豊かさを育むとき」



9月の占い：しし座さんの運勢「手っ取り早く」何かを達成しようとすると、足元をすくわれてしまうかも。お金があれば、さまざまな欲望ややりたいことがスピーディーに達成できるかもしれないけれど、それだけでは味気ないもの。むしろ、お金をかけずに手作業と工夫で乗り切ろうと知恵を絞る方が、ずっと気持ちよく、そしてクリエイティブに「理想の生き方や生き方」へと近づけそうです。

「華やかな活躍の予感。あなたの底力が周囲を助けるとき」



9月の占い：おとめ座さんの運勢今月あなたの身の回りに起こる出来事は、決してイージーなことばかりじゃなく、時には試練がおとずれることもあるでしょう。けれど今のあなたには、その試練を乗り越えるだけのパワーがあるから大丈夫。「やばいかも！」という状況に直面したら、まずはスーッと深呼吸して。

「クセも、短所も抱きしめて。やわらかな自己受容のとき」



9月の占い：てんびん座さんの運勢無理に短所を治そうとしたり、取り繕ったりしなくて大丈夫。自分では「こんな自分嫌だな…」「治したいな…」と感じているところも、他の人から見れば、あなたのチャームポイントなのかもしれません。「私って、こういうところ、あるよね〜」と自分で自分らしさを認めてあげた上で、対策を考えるのが吉ですよ。

「互いの心が響き合う。チームワークが未来を照らすとき」



9月の占い：さそり座さんの運勢友達との何気ない会話の中で、自分自身の理想の未来や、将来やっていきたいことが見えてくる暗示もある今月。実は私たち人間が心からのしあわせを感じられるのって、自分1人でいるときよりも、大好きな人たちとの繋がりを感じられるときみたい。だから今月はいつもの1.2倍くらい、友だちや仲間との交流に時間とエネルギーを割いてみて。

「自分仕様の生き方の始まり。得意を活かして社会とつながるとき」



9月の占い：いて座さんの運勢仕事をしている人にとっては、働き方や仕事観に大きな変化が起こりそうなタイミング。周囲と足並みをそろえるんじゃなく、あなた自身が「苦にならないこと」や「今の興味や価値観に合うこと」を冷静に見つめながら、他の誰でもない“自分自身”にとって快適な働き方や生き方を、オーダーメイドで描いていくきっかけが、この9月に訪れるでしょう。

「遊びと学びが幸運のカギ。自由な旅を満喫するとき」



9月の占い：やぎ座さんの運勢もともとすごく多趣味で、自分の世界をしっかり持っているやぎ座さん。今月は思う存分、好きなことを楽しむ自由、行きたい場所にふらっと出向く自由を謳歌して。「こんなに遊んじゃってて大丈夫かな？」と小さな罪悪感を感じるくらいに楽しんでしまった方が、仕事や勉強のモチベーションもアップするいい循環が生まれそうですよ。

「あえてゆったり、気楽に。無理のないペースで進むとき」



9月の占い：みずがめ座さんの運勢仕事やお金に関する部分では、“手放しや見直し”が歓迎される運気の今月。たとえば、増えすぎたサブスクを解約できないか見直したり、過去のデータや書類を整理したりしてスッキリさせておくのがおすすめ。なるべく身軽になっておくことで、また新しいご縁やチャンスが舞い込みやすくなりそうです。

「望みが満ちる。変化を受け入れ第一線に羽ばたくとき」



9月の占い：うお座さんの運勢これまでの努力が報われて、華やかな世界に飛び出す時期をむかえている今月のうお座さん。人は誰だって、初めてのことは「怖い」と感じてしまうもの。「うれしいけど、ちょっと怖い」「光栄だけど、そわそわする」感情こそが、全力で掴みにいくべきチャンスが訪れているサインだから、その扉が閉じてしまう前に、サッと飛び込むのが吉ですよ。

