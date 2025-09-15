¡Ú»ä¤Ï»ä¡Û¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ìÈ¯¤Ç¡ÖÌµÅ¨¡×¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼1
¡Ø¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¡×¤ÎÀïÎ¬½ñ¡Ù¤¬À¤³¦¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¿·ºî¡Ø¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¡×¤ÎºîÀïÄ¢¡½¡½Ã¯¤â¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê¿Í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Ë¡¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¸¬µõ¤µ¡×¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊÉÔ¿®¡×¤È¤¤¤¦¼å¤ß¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤À¡£¸¬µõ¤µ¤¬¹Ô¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¼þ°Ï¤Ï¼«Ê¬¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Êº¾µ½»Õ¡Ë¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ç¤â¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖºîÀï¡×¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ë¤µ¤ó¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿Æ£ÅÄÈþºÚ»Ò¡Ë
°ìÊýÅª¤ËµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¾å»Ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡½¡½Á°²ó¤Ï¡¢¸¬µõ¤Ê¿Í¤¬À¼¤ÎÂç¤¤¤Áê¼ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¡Ö¾å»Ê¡×¤ä¡ÖÉô²¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¡ÊÁ°²óµ»ö¡Ø¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë°Ò°µÅª¤Ê¿Í¡×¤ò°ìÈ¯¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤È¸À¤¦¡©¡Ù¡Ë
¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê°Ê²¼¥¸¥ë¡Ë¡§°Ò°µÅª¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ë¤³¤Á¤é¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢»ä¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯¸«ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤«¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ä¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò·ù¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ÈÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥½¡¼¥¹¡¢¤½¤ì¤¬¼¨¤¹ÀøºßÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¡¢¤È¤³¤È¤óÏÀÍýÅª¤Ç¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¤ä¤êÊý¤ÇÊó¹ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂºÂç¤Ê¾å»Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤è¤êÂÐÅù¤Ê²ñÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¼¤ÎÂç¤¤¤Éô²¼¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¡©
¡¡°ìÊý¡¢À¼¤ÎÂç¤¤¤Éô²¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌñ²ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Éô²¼¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Èà¤é¤¬¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤é¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢Èà¤é¤¬Ë¾¤àÊý¸þÀ¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢Èà¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤É¤¦¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¹çÃ×¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÖÅÙ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÌÜÉ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤È¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÈà¤é¤é¤·¤¯¹ÔÆ°¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¡©
¡½¡½¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÂ»¤ò¤·¤¬¤Á¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
¥¸¥ë¡§¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÆâÅªµ¢Â°¡×¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐÍè»ö¤ä·ë²Ì¤Î¸¶°ø¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤äÇ½ÎÏ¡¢ÅØÎÏ¤Ê¤É¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÍ×°ø¤Ëµá¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îæ«¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸·Ì©¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µá¿Í¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¤¡¢ÍúÎò½ñ¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÍúÎò½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¡¢ÄùÀÚÁ°¤ËÀµ¤·¤¤°¸Àè¤ËÁ÷¤ê¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢2¼¡ÌÌÀÜ¤ËÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Åú¤¨¤Ï¥Î¡¼¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤Î·èÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¬µõ¤Ê¿Í¤ÎÀº¿À¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ËÆÃ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÀÕ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢²¿¤¬¼«Ê¬¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ï¡ÖÆÀ¡×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¥¸¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¡×¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ë¡§»ä¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ïºî²È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ï¹ñºÝ»üÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¶È¤Ç»Å»öÁê¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»ä¤ÏÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶²½Ì¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤ä¤¬¤Æ¡¢»ä¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÐþËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜ¶È¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¶¨Æ¯¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·»ä¤¬¤È¤Æ¤âÂÖÅÙ¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¡Ö¤Í¤¨¡¢»ä¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿ÍÍ¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥¸¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤ò¹¥¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÁê¼ê¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ê¿ÍÊÁ¤¬¡Ë²¹¤«¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬Ì¤½Ï¤À¤È´¶¤¸¡¢¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ìÎ®¤Î¥×¥í¤È¤Ê¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤òÊª»ö¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤«¤º¡¢Â¾¿Í¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢Áê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿´º¬¤Î²¹¤«¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ë¹½µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤Ï°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë
¡½¡½¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡¢¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ë¡§¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¬µõ¤À¤í¤¦¤ÈÍºÊÛ¤À¤í¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÈÝÄê¤â¶¯Í×¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦´¶¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÃí¡§Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤¬Ã¯¤«¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ö¾ð¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡© ¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤·¤é¡© ¤Ê¤¼¡¢Áê¼ê¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»×¹Í¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼é¤ë¡Ö»±¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¾å»Ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¡×¤ÎºîÀïÄ¢¡Ù¤ò¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥ë¡§¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¡ÊÁ°²ó¡Ø¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë°Ò°µÅª¤Ê¿Í¡×¤ò°ìÈ¯¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤È¸À¤¦¡©¡Ù»²¾È¡Ë¤Ç¡¢¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¡×¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²áÏ«¤äÇ³¤¨¿Ô¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ²¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¿¿·õ¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤³¤½¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¿¦¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¦¾ì¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î´Ä¶¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¤«¡¢¤³¤Î´Ä¶¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤«¡¢Áª¤Ö¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸¬µõ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¥Ü¥¹¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Í¥Àè¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜÉ¸¤ÈÍ¥Àè»ö¹à¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¡×¤ÎºîÀïÄ¢¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë