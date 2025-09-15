好き＆行ってみたい「石川県のお月見スポット」ランキング！ 2位「千里浜なぎさドライブウェイ」、1位は？【2025年調査】
歴史と自然の魅力が融合する石川県には、風情あるお月見スポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「石川県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「波打ち際をドライブしながらきれいな月を見ることができそう」（30代女性／宮城県）、「夕暮れの浜辺で月を眺められたら最高」（30代男性／愛知県）、「車で走れる砂浜という珍しい場所で、海と月を一緒に楽しめると思ったから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「ライトアップされた幻想的な庭園と、そこに輝く月は、日本ならではの風情がある」（30代女性／北海道）、「散策しながら月見を楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）、「霞ヶ池に映る月がとても綺麗なので、綺麗な庭園と一緒にみると、感動できるので、再訪したいです」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「石川県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：千里浜なぎさドライブウェイ／33票日本で唯一、車で砂浜を走れる「千里浜なぎさドライブウェイ」は、夕日や満月と海の絶景を一度に楽しめる貴重なスポット。波音をBGMに、車窓からゆったりと月を眺める体験は格別です。
1位：兼六園／105票日本三名園のひとつに数えられる兼六園は、四季折々の美しさで知られ、夜間の特別開園時には幻想的な月夜が園内を照らします。池に映る満月や、歴史ある灯籠とのコラボレーションはまさに絶景です。
回答者からは「ライトアップされた幻想的な庭園と、そこに輝く月は、日本ならではの風情がある」（30代女性／北海道）、「散策しながら月見を楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）、「霞ヶ池に映る月がとても綺麗なので、綺麗な庭園と一緒にみると、感動できるので、再訪したいです」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)