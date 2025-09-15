¡Ú¹âÃÎ¡¦·ú°ÍÊÌ¾Þ¡Û¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Ð¥ê¥Á¥å¡¼¥í¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤¹¡ª¥Ï¥Êº¹·èÃå
¡¡9·î14Æü¡¢¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦·ú°ÍÊÌ¾Þ¡Ê3ºÐ¾å¡¦¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢°æ¾å±ÍÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê²´8¡¦¹âÃÎ¡¦ÂÇ±ÛÍ¦»ù¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ð¥ê¥Á¥å¡¼¥í¡Ê²´7¡¦¹âÃÎ¡¦ÁÒ·ó°é¹¯¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥°¥ê¥Ã¥È¡Ê²´7¡¦¹âÃÎ¡¦µÜÀî¹À°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:30.3¡Ê½Å¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀÖ²¬½¤¼¡µ³¾è¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¦¥º¥Þ¥µ¡Ê²´9¡¦¹âÃÎ¡¦ÃæÀ¾Ã£Ìé¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹½øÈ×¡¢Àè¹Ô¤Ï¥í¥¤¥º¥Ô¡¼¥¯¤Ç2ÈÖ¼ê¤Ë¿Íµ¤¤Î¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥Á¥å¡¼¥í¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¦¥º¥Þ¥µ¤é¤¬Â³¹Ô¡£3¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤Ç¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬ÀèÆ¬¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥Á¥å¡¼¥í¤¬2ÈÖ¼ê¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£Áá¡¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç²÷¿´¤ÎËöµÓ¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥ê¥Á¥å¡¼¥í¤¬±Ô¤¯Ç÷¤êºÝ¤É¤¤ÀÜÀï¤Ë¡£·ë²Ì¤Ï¥Ï¥Êº¹¤·¤Î¤¤¤À¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë·³ÇÛ¡¢°æ¾å±ÍÂÀµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¥È¥ì¥Î¾Þ¤ËÂ³¤¯½Å¾ÞÏ¢¾¡¤ò²Ì¤·¤¿¡£
1Ãå¡¡¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È
°æ¾å±ÍÂÀµ³¼ê
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ë¤µ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤«¤é¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÙÍÜ¸å¤Î¾õÂÖ¤â¤è¤¯¡¢Ä´»Ò¤â°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï¾¯¤·Áá¤á¤ËÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¸å¤í¤Ë»ü¾°¤Î¾¡ÉéÉþ¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À½Å¾Þ¤ò¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡38Àï15¾¡
¡Ê²´8¡¦¹âÃÎ¡¦ÂÇ±ÛÍ¦»ù¡Ë
Éã¡§¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥
Êì¡§¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§ÃæÂ¼ÃÒ¹¬
À¸»º¼Ô¡§¥±¥¤¥¢¥¤¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È
2Ãå¡¡¥Ð¥ê¥Á¥å¡¼¥í
3Ãå¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥°¥ê¥Ã¥È
4Ãå¡¡¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¥¬¥¤
5Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¦¥º¥Þ¥µ
6Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥·¥È¥é¥¹
7Ãå¡¡¥«¥Ä¥Ù¥ó¥±¥¤
8Ãå¡¡¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥¬¥¤
9Ãå¡¡¥°¥é¥Æ¥£¥¢¥¹¥°¡¼
10Ãå¡¡¥È¥¥¥ë¡¼¥Ð¥í¡¼¥º
11Ãå¡¡¥í¥¤¥º¥Ô¡¼¥¯
¶¥ÁöÃæ»ß¡¡¥ß¥¹¥º¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼