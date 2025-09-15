外はパリッ、中はジューシー！きのこと秋なすの旨味がたっぷりな「秋っぽ春巻き」

昼間はまだまだ暑いけれど、夜には秋の虫の音が聞こえるなど少しずつ秋めいてきました。そこで今回、白井ありささん（@arigohan）に教えていただくのは、きのこと秋なすを使った秋らしい「春巻き」です。パリッとした皮の中にはそれぞれの食材の旨味がたっぷり！失敗しない春巻き作りのコツも伝授していただきました♪

春巻きを秋仕様に衣替え


こんにちは、白井ありさ（@arigohan）です。

9月に入ってもまだまだ暑い日が続いていますね（汗）。
四季のうち、「春」と「秋」の期間が年々短くなっているような感じがしますが……今年もしっかり秋を楽しみたいものです！

ということで、ひと足先に秋を感じるために、食欲の秋にぴったりな春巻きを作ってみました。

香り豊かなきのこや、とろりとした食感の秋なすを包み込んだ春巻きは、噛むたびにじゅわっと旨味が広がります。

外はパリッ、中はジューシー。いつもの春巻きが、秋の恵みでちょっと特別な一品に変わりますよ。


きのことベーコンのミルク春巻き


時間：15分 難易度：★★☆


これまた新たなものを生み出してしまいました……（笑）。
甘いミルククリームの中に、秋の味覚・きのことベーコンを忍ばせた、新感覚な“おしゃれ春巻き”です♪

甘じょっぱい味わいがたまらないおいしさで、スパークリングワインと一緒に楽しみたい一品です。

片栗粉で簡単に作れるミルククリームが、春巻き界にニューウェーブを起こすかも!?


材料（2人分・4本分）

・お好みのきのこ……200g（今回はしめじ 1/2パック、舞茸1パック）
・ブロックベーコン……50g
・塩、こしょう……適量

【A】
・牛乳……200ml
・片栗粉……大さじ2
・砂糖……大さじ1と1/2
・塩……ひとつまみ

・春巻きの皮……4枚
・水溶き薄力粉 （薄力粉大さじ1を水小さじ2で溶いたもの ）


下準備

Aを合わせておく。


作り方

1. しめじは石づきを切り落としてほぐす。舞茸は適当な大きさに手で割く。ベーコンは短冊切りにする。


2. フライパンに油適量（分量外）を加えて中火で熱し、1を炒める。きのこがしんなりしたらAを溶き加える。全体がとろっとするまで火にかけながら混ぜ、火を止めて粗熱を取る。常温でしっかり冷ます。


3. 春巻きの皮に2を1/4量のせてしっかり空気を抜くようにし、ふくさ巻きにする。水溶き薄力粉で巻き終わりを留める。


4. 別のフライパンに油適量（分量外）を加えて中火で熱し、3を揚げ焼きにする。両面こんがりきつね色になればOK。


秋茄子とひき肉のオイスター春巻き


時間：15分 難易度：★★☆


なすがおいしいのは夏だけじゃない！
秋のなすは皮が薄くてやわらかく、水分が多め。甘味や旨味も強く感じられて非常においしいです。「秋なすは嫁に食わすな」なんていうことわざもありますよね。

今回は、そんな秋なすを豚ひき肉と一緒にオイスターソース味に仕上げます。

中はあん状になったなすでとろっとろ。外はカリッと。白米がススム立派なおかずになりました。


材料（2人分・4本分）

・なす……2本（200g）
・豚ひき肉……100g
・にんじん……50g
・ごま油……適量

【A】
・オイスターソース……大さじ1
・醤油……小さじ1/2
・にんにくチューブ……4cm
・水……80ml
・片栗粉……小さじ2

・春巻きの皮……4枚
・水溶き薄力粉 （薄力粉大さじ1を水小さじ2で溶いたもの ）


下準備

Aを合わせてタレを作っておく。


作り方

1. なすは1cm厚の半月切り、にんじんは細切りにする。


2. フライパンにごま油を加えて中火で熱し、1を炒める。なすがしんなりしてきたら豚ひき肉を加えて火が通るまで炒める。火を止めてAのタレを加えて全体を混ぜる。弱火にかけて全体にとろみがついたら火を止める。常温でしっかり冷ます。


3. 春巻きの皮に2を1/4量のせてしっかり空気を抜くようにし、ふくさ巻きにする。水溶き薄力粉で巻き終わりを留める。


4. 別のフライパンに油適量（分量外）を加えて中火で熱し、3を揚げ焼きにする。両面こんがりきつね色になればOK。


失敗しない春巻き作りのコツ、教えます！


春巻きっておかずにもお酒のつまみにもぴったりなおいしさ。特に揚げたてを食べたときの幸福感って半端ないです！

でも、おうちで作るのって、少しハードルが高かったりしますよね。
実は私も、過去に何度も失敗したことがあります（泣）。揚げている途中で皮が破れて、油に中身が溶け出て大惨事になったことも……（苦笑）。

そんな失敗をしないように、みなさんには作り方のコツをお伝えしますね♪

春巻きを破裂させずにパリッと揚げるコツは3つ！

1. 具はしっかり冷ますこと
2. 空気をしっかり抜きながら包むこと
3. 細巻きにすること

さらに、成功確率を高めるためには中具の量を減らすことです。
今回は太めな春巻きですが、中具を半量にして（春巻きの皮は倍の8枚）包んでいただくことで、破裂する確率を下げることができます！

水分量が多いことも破裂の原因になるので、心配な方はぜひ試してみてくださいね。


白井ありさ（@arigohan）Instagram