外はパリッ、中はジューシー！きのこと秋なすの旨味がたっぷりな「秋っぽ春巻き」

春巻きを秋仕様に衣替え

こんにちは、白井ありさ（@arigohan）です。





きのことベーコンのミルク春巻き

9月に入ってもまだまだ暑い日が続いていますね（汗）。四季のうち、「春」と「秋」の期間が年々短くなっているような感じがしますが……今年もしっかり秋を楽しみたいものです！ということで、ひと足先に秋を感じるために、食欲の秋にぴったりな春巻きを作ってみました。 香り 豊かな きのこ や、とろりとした食感の秋なすを包み込んだ春巻きは、噛むたびにじゅわっと旨味が広がります。外はパリッ、中はジューシー。いつもの春巻きが、秋の恵みでちょっと特別な一品に変わりますよ。

時間：15分 難易度：★★☆

これまた新たなものを生み出してしまいました……（笑）。

甘いミルククリームの中に、秋の味覚・きのことベーコンを忍ばせた、新感覚な“おしゃれ春巻き”です♪



甘じょっぱい味わいがたまらないおいしさで、スパークリングワインと一緒に楽しみたい一品です。



片栗粉で簡単に作れるミルククリームが、春巻き界にニューウェーブを起こすかも!?

材料（2人分・4本分）

・お好みのきのこ……200g（今回はしめじ 1/2パック、舞茸1パック）

・ブロックベーコン……50g

・塩、こしょう……適量



【A】

・牛乳……200ml

・片栗粉……大さじ2

・砂糖……大さじ1と1/2

・塩……ひとつまみ



・春巻きの皮……4枚

・水溶き薄力粉 （薄力粉大さじ1を水小さじ2で溶いたもの ）

下準備

・Aを合わせておく。

作り方

1. しめじは石づきを切り落としてほぐす。舞茸は適当な大きさに手で割く。ベーコンは短冊切りにする。

2. フライパンに油適量（分量外）を加えて中火で熱し、1を炒める。きのこがしんなりしたらAを溶き加える。全体がとろっとするまで火にかけながら混ぜ、火を止めて粗熱を取る。常温でしっかり冷ます。

3. 春巻きの皮に2を1/4量のせてしっかり空気を抜くようにし、ふくさ巻きにする。水溶き薄力粉で巻き終わりを留める。

4. 別のフライパンに油適量（分量外）を加えて中火で熱し、3を揚げ焼きにする。両面こんがりきつね色になればOK。

秋茄子とひき肉のオイスター春巻き

時間：15分 難易度：★★☆

なすがおいしいのは夏だけじゃない！

秋のなすは皮が薄くてやわらかく、水分が多め。甘味や旨味も強く感じられて非常においしいです。「秋なすは嫁に食わすな」なんていうことわざもありますよね。



今回は、そんな秋なすを豚ひき肉と一緒にオイスターソース味に仕上げます。



中はあん状になったなすでとろっとろ。外はカリッと。白米がススム立派なおかずになりました。

材料（2人分・4本分）

・なす……2本（200g）

・豚ひき肉……100g

・にんじん……50g

・ごま油……適量



【A】

・オイスターソース……大さじ1

・醤油……小さじ1/2

・にんにくチューブ……4cm

・水……80ml

・片栗粉……小さじ2



・春巻きの皮……4枚

・水溶き薄力粉 （薄力粉大さじ1を水小さじ2で溶いたもの ）

下準備

・Aを合わせてタレを作っておく。

作り方

1. なすは1cm厚の半月切り、にんじんは細切りにする。

2. フライパンにごま油を加えて中火で熱し、1を炒める。なすがしんなりしてきたら豚ひき肉を加えて火が通るまで炒める。火を止めてAのタレを加えて全体を混ぜる。弱火にかけて全体にとろみがついたら火を止める。常温でしっかり冷ます。

3. 春巻きの皮に2を1/4量のせてしっかり空気を抜くようにし、ふくさ巻きにする。水溶き薄力粉で巻き終わりを留める。

4. 別のフライパンに油適量（分量外）を加えて中火で熱し、3を揚げ焼きにする。両面こんがりきつね色になればOK。

失敗しない春巻き作りのコツ、教えます！

春巻きっておかずにもお酒のつまみにもぴったりなおいしさ。特に揚げたてを食べたときの幸福感って半端ないです！



でも、おうちで作るのって、少しハードルが高かったりしますよね。

実は私も、過去に何度も失敗したことがあります（泣）。揚げている途中で皮が破れて、油に中身が溶け出て大惨事になったことも……（苦笑）。



そんな失敗をしないように、みなさんには作り方のコツをお伝えしますね♪



春巻きを破裂させずにパリッと揚げるコツは3つ！



1. 具はしっかり冷ますこと

2. 空気をしっかり抜きながら包むこと

3. 細巻きにすること



さらに、成功確率を高めるためには中具の量を減らすことです。

今回は太めな春巻きですが、中具を半量にして（春巻きの皮は倍の8枚）包んでいただくことで、破裂する確率を下げることができます！



水分量が多いことも破裂の原因になるので、心配な方はぜひ試してみてくださいね。