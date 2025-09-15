◆米大リーグ ジャイアンツ２―１０ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区３位のジャイアンツに連勝でカード勝ち越し。ド軍は地区優勝マジックを「１０」に減らし、両チームのゲーム差は９に広がった。２戦連発で史上６人目の２年連続５０本塁打を狙った大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、６打数１安打だった。

この日のジャイアンツ先発は２１年サイ・ヤング賞のＲ・レイ投手（３３）。大谷は初回先頭の第１打席は空振り三振、２回２死満塁の第２打席も空振り三振、４回２死一塁の第３打席は左飛に倒れ、対レイは通算１７打数４安打の打率２割３分５厘となった。

５回２死一、三塁の第４打席では右腕ペゲロの１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球を捉えるも左飛。７回１死の第５打席は右腕ブルベーカーから飛距離３８４フィート（約１１７メートル）の中飛。ホームから中堅フェンスまで３９１フィート（約１１９・２メートル）となっているが、２・２メートル届かなかった。それでも、９回先頭の第６打席では右腕シーモアから幸運なポテンヒットを放ち、今季最長タイの１９試合連続出塁とした。打ち取られた打球が遊撃と中堅の間に落ち、中前打となった。８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く記録は途切れなかった。さらに２死一、二塁からエドマンの中前適時打で生還し、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を成し遂げた昨季記録した自己最多の１３４得点を上回る１３５得点とした。

ドジャースは同地区ライバルのジャイアンツとの３試合で、初戦を落としながら、この２試合は打線が爆発。１３得点の前日に続き、この日も１８安打１０得点で大勝した。１８日（同１９日）からは本拠地でジ軍と４試合が組まれているが、ポストシーズンでも当たる可能性がある相手に嫌な印象を植え付けたはずだ。