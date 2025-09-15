米トランプ大統領の再登場により、世界の半導体業界は再び激動の時代を迎えようとしている。バイデン政権下で進められてきた「対中包囲網」の戦略は根本から見直しを迫られ、日本の半導体復活プロジェクトも重大な岐路に立たされている。半導体業界の変化を長年見つめ続けてきた早稲田大学商学学術院・経営管理研究所教授の長内厚氏が、現在の動向と日本の立ち位置を解説する――。

【写真を見る】ラピダスが試作に成功した「最先端半導体」の試作品

アメリカファーストが変える半導体の勢力図

半導体業界の今後を占う上で最も大きなポイントは、第二次トランプ政権下で見られるアメリカの立ち位置の変化です。

バイデン政権下でのアメリカの半導体政策は、日本・韓国・台湾を巻き込んだ「チップ4」という枠組みにより、中国を囲い込むというものでした。

日本の「半導体復活」の鍵は…

しかし、トランプ政権になると様相は一変します。「アメリカ以外の国は全てライバルだ」という姿勢は半導体政策も例外ではなく、実際に半導体に関しても200％や300％の関税をかけるかもしれないという話が出ています。関税が発動した際には、これまで“味方”だった日本や韓国、台湾も対象となる可能性が高いです。

元々、半導体の世界は技術的な変化が激しく「何が起きるか分からない」業界で、中長期的な予測をもとに戦略を実行していくのが難しい産業でしたが、トランプ政権という変数が加わったことで、その見通しはますます不透明さが増していると言えるでしょう。

インテルの挑戦と限界

トランプ政権の「アメリカファースト」を象徴する動きの1つが、「インテル」を巡る政策です。アメリカ政府がインテル株を10％取得するという直接投資の方針が示され、ソフトバンクもそれに同調する形でインテルへの約3000億円の投資を発表しています。

AI事業に欠かせない最先端半導体の国内生産を後押しするものですが、本当に2ナノレベルの最先端半導体をアメリカで量産できるのか、その実現可能性については疑問が残ります。

現状、回路線幅が2ナノメートル（20億分の1メートル）の最先端半導体を製造できるのは台湾のTSMCと韓国のサムスン電子だけで、そこにいま日本のラピダスが加わることを目指しています。今年7月、ラピダスが2ナノの最先端半導体の基幹部品であるトランジスターの試作に成功したと報じられましたが、実際に量産まで漕ぎ着くにはまだ時間がかかります。

それはインテルも同じことで、アメリカが最先端半導体をすぐに作れるかといえば、恐らく作れません。そのための投資期間を考えると、トランプ政権の任期の方が短い可能性が高いでしょう。

さらに、インテルにはTSMCとは違う構造的な弱点もあります。TSMCは自社では半導体の開発を行わず、請け負った半導体の製造のみに特化した、完全純粋な「ファウンドリー」です。つまり、半導体の開発競争とは距離を保てています。しかしインテルの場合、インテル自身が半導体の開発メーカーなので、インテルのライバル会社は決してインテルに半導体の製造を発注することはありません。AMDやNVIDIAといったライバル企業が、インテルに製造を委託することは考えにくいのです。

結果として、インテルの半導体工場は生産量が自社製品に依存し、半導体製造で利益を得るために重要な「大量生産によるコストメリット」を得ることが難しいと考えられるのです。

3次元への進化が鍵を握る

一方で、半導体の技術開発は新たな段階に入ろうとしています。現在の平面での微細化競争に限界が見えてきた今、次の焦点は3次元化です。10ナノ、5ナノ、3ナノ、2ナノと半導体の微細化はどんどん進んでいますが、2次元の開発競争にはいつか限界がきます。すると競争の舞台は3次元に移るわけです。

3次元、つまり「積み重ねる」という後工程の技術が重要になっていて、これもTSMCやサムスン、あるいはラピダスがいま開発に力を入れている領域です。

データ保存に用いる「半導体メモリー」ではすでにこの積層技術が実用化されており、カメラに使われるソニーのCMOSイメージセンサーも、裏面に制御用チップを貼り合わせる技術が使われています。

ラピダスの前途はまだまだ多難ですが、「最新参」であることのメリットもあります。それは現在の最新の技術水準を元に、製造ラインの仕組みを構築できることです。既存の設備の制約を受けることなく、最先端半導体の製造に最適化された工場を一から構築できることは、後発である利点と言えるでしょう。

ラピダスの成果と課題

「日本半導体の復活の象徴」とも期待されるラピダスが、2ナノメートルのトランジスター試作に成功したことは、素直にすごいことだと思います。2ナノの最先端半導体を作ることができる、と証明できたことは非常に大きなことです。

しかし、技術的成功と事業的成功は別の話です。ラピダスには優秀な技術人材は揃っているのでしょうが、問題は経営人材がいないことです。ラピダスを巡る報道をウォッチしていると、「優秀なエンジニアを集めた」という話はよく耳にしますが、マーケティングや営業分野で優秀な人材を確保したという話はあまり聞きません。

実際、ラピダスの企画担当者と話した際に「戦略に関してはコンサルを入れてしっかり考えています」という会話がありました。果たして事業的な成功をコンサル任せで手にすることはできるのでしょうか。そうした言葉が出てきてしまうところに、ラピダスの「文系人材の弱さ」を感じざるを得ません。

顧客ありきで成功するJASM

対照的に事業的な成功を収めつつあるのが、TSMCやソニーが出資し、熊本に設立されたJASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing）です。

ラピダスは、まず2ナノという最先端技術の開発を実現し、そこを起点にブレイクダウンしてビジネスプランにしていこうという試みですが、JASMはその逆です。

日本が世界に誇る自動車産業で、今、最も必要とされているのは、実は最先端半導体ではなく、28ナノメートルの半導体なのです。さらにソニーという有力な顧客も存在します。現在、JASMが作ってる半導体の約8割はソニー向けです。

ソニーがTSMCを誘致し、JASMに出資をした背景には、数年前の半導体不足の経験があります。ソニーはCMOSイメージセンサーの基幹部品である「センサーチップ」は自前で作ることができるものの、それを制御する「ロジックチップ」はTSMCから調達していました。

世界的な半導体不足を目の当たりにしたソニーは、「センサーチップは作れてもロジックチップが手に入らなければ製品を作ることができない」という危機感から、TSMCの誘致を考えた。ちなみに、ライバルであるサムスンは両方のチップを内製しているため「敵の敵」としてソニーとTSMCには共通の利益を見いだすことができたのです。

米中関係が決める業界の未来

最終的に、半導体業界の行方を決めるのは米中関係だと私は分析しています。アメリカが対中国の戦略において、先端半導体技術の開発を封じ込めようと思えば、そのためには日本や台湾の半導体産業を「守らなきゃいけない」という思惑は強まります。

しかし、中国が十分な半導体の技術力を身につけてしまえば、相対的に日本や台湾の発言力は下がってしまうでしょう。

興味深いのは、バイデン政権の「囲い込み戦略」が、かえって中国のイノベーションを刺激したかもしれないということです。

「アメリカ企業から半導体を買えないのなら、自分たちで作るしかない」という風に、中国国内のイノベーションをむしろ喚起してしまった可能性があります。

トランプ政権の場合は「相手が中国でも条件をつけて売る」という方向に向かう可能性があり、実はその方が「自分たちで作れないものを無理して作るより、アメリカから買っちゃった方が早い」と中国が判断し、先端半導体の開発を諦める可能性もあるのでは、というのが私の読みです。

物づくりの系譜と日本の可能性

世界の物づくりの主戦場は、20世紀はアメリカが中心でした。それが日本に移って、韓国に移って、台湾に移って、という風にその地域が移転していることが分かります。この流れを考えれば、今は台湾に優位性があることも自然な流れに感じます。

しかし、重要なのは技術と経験の「蓄積」です。野球をするのに、説明書を読んで道具さえ揃えればできるかと言えば、すぐにはできないですよね。上達には教科書には載っていないいろいろなシチュエーションを実際に経験し、練習を重ねてノウハウを身に付けなければなりません。半導体で言えば、アメリカは教科書も道具も持っているが、経験がありません。台湾の強みはその経験の蓄積にあります。

日本の半導体復活にとって重要なのは、技術一点突破ではなく、総合的な事業戦略です。物作りというのは、単に物を作るだけではなく、作った物をいかにうまく売っていくかということをセットで考える必要があります。それが「ビジネス」ですよねという話なので、技術力の一点突破ではいつか必ず限界が来てしまいます。

激動する半導体業界において、日本がどのようなポジションを築けるかは、技術力だけでなく、戦略的思考と経営力にかかっています。ラピダスの技術的成功は確かに意味があるが、それを事業的成功につなげられるかどうかが、今後の日本の半導体復活の「真の試金石」となるでしょう。

長内厚（おさない・あつし）

京都大学経済学部卒業。1997年ソニー株式会社入社後、商品企画、技術企画などに従事、商品戦略担当事業本部長付を経て京都大学大学院に業務留学。博士号取得後、神戸大学准教授、ソニー株式会社外部アドバイザーなどを経て2011年より早稲田大学准教授。2016年に現職。世の中の様々な事象を経営学で読み解く、YouTubeチャンネル「長内の部屋」を開設し発信中。近著に『半導体逆転戦略 日本復活に必要な経営を問う』（日本経済新聞出版）がある。

