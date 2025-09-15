◇ナ・リーグ ドジャース10―2ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打席安打なく迎えた第6打席で幸運なポテン安打を放ち、今季最長タイ、自身5番の長さに並ぶ19試合連続出塁とした。また、得点も記録し自己最多を記録した昨季を上回る両リーグ最多135得点もマークした。ナ・リーグ西地区首位のチームは3位ジャイアンツに2勝1敗で勝ち越し、この時点で地区優勝マジックを1つ減らしてM10とした。

この日はブルージェイズ時代の2021年にサイ・ヤング賞を獲得した左腕レイとの対戦で、第1打席は空振り三振に打ち取られた。2回はキケことE・ヘルナンデスの犠飛で1点を先制し、なおも2死満塁で大谷に打席が回った。初球の甘く入った速球は読みが違ったのか手を出さずに見逃すと、カウント2―2から高めの速球を空振りして追加点を奪うことはできなかった。

打線が5回までに7安打で6点を奪い、なおも2死一、三塁で大谷に第4打席が回った。この打席は100マイル超の速球を武器とする右腕ペゲーロとの対戦だったが、カウント2―2から外角高めの100.3マイル（約161.4キロ）速球に差し込まれて力ない左飛に倒れた。

9―2の大量リードで迎えた9回先頭の第6打席でついにHランプが灯った。右腕シーモアの初球カットボールを狙った打球は、力ないフライとなったが、幸運にも遊撃手と中堅手の間にポトリ。これで今季最長タイ、自身5番の長さに並ぶ19試合連続出塁とした。この回、エドマンの適時打で大谷が生還し、自己最多を記録した昨季を上回る135点目のホームを踏んだ。前身も含めた球団記録では8位タイ、1958年のロサンゼルス移転後では昨季自身が記録した移転後最多記録を塗り替えた。

チームは18安打10得点と打線が爆発。今季2度目の2試合連続2桁得点とジャイアンツを圧倒した。投手陣は先発グラスノーが6回2/3を3安打1失点と好投して今季3勝目。4投手の継投でジャイアンツ打線を5安打で2失点に抑えた。

この日でナ・リーグ西地区3位のジャイアンツを終えると、15日（同16日）からは同東地区首位のフィリーズとの3連戦が控える。大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日での登板が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーはこの日の試合前に52号を放って大谷に3本差をつけており、直接対決に注目が集まっている。