ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¡¡ÖÄ¶ÃÆ´Ý¡×¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø!¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¥á¥¤¥¯¤¬ºÇ¶¯¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤ÆüÄø¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥·¥°¥¢¥ë¡×¤Î¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç2²óÌÜ¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÄ¶ÃÆ´Ý¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡×¡ÖÃç¤µ¤ó¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¡¼¥¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿È¿±þ¤¬Â¿¤¯¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¥á¥¤¥¯¤¬ºÇ¶¯¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆü¾Æ¤±¥Á¡¼¥¯¤ÎÉ¡¤Î°ÌÃÖ¤¬¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤!¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£