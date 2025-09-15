¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×°ìµ¤3Ç¯¡¡¤Þ¤¿Î¥º§¤â¡Ä¤¿¤¯¤ä¡õ¿ó¡È²«¶â¥¿¥Ã¥°¡ÉºÆ»ÏÆ°¡ª½¢³ØÁ°¡Ä¥Í¥Ã¥ÈÈ¬ÌÚ·Å´ãÀä»¿¡ÖÎ®ÀÐ¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï15Æü¡¢Âè121ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè121ÏÃ¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¤¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£Åê¹ÆÊ¸·Ý»ï¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤ÎÁÏ´©¤«¤é1Ç¯¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î¿ó¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿Ë»¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Æ±»ï¤Ç¡ÖÇ®·ì¥á¥ë¥Ø¥ó¡¡²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¿·Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯¸å¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬Ìø°æ²È¤òË¬¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤ÎËÜ´Ö»í¿¥¡ÊÊ¿°æ¼îÀ¸¡Ë¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÌÜ¤Çµ¤¤Ë¤¤¤ë½¢³ØÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¿ó¤Ï¿·»¨»ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤¨¤Û¤ó¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ò·óÇ¤¡£È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÏÆÉ¼ÔÁØ¤ò¹¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Ì¡²è²È¥ä¥ë¥»¡¦¥Ê¥«¥¹¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë½÷ÀÊÔ½¸µ¼Ô¥ß¥ë¥«¤Ï²¿¸Î¤«µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤±±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ä«ÅÄ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤Î¤Ö¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡1975Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë1·î¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤¨¤Û¤ó¡×ÁÏ´©¡£¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡1976Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ë¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¾®·à¾ìÉÕ¤¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë¤ò·úÀß¡£3²óÌÜ¤ÎÎ¥º§¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ö¤ÎÃãÆ»¶µ¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥Þ¥Í¡£¤¿¤¯¤ä¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤Ë¶¸¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È´¶ÌÃ¡£¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤ä¡ÖËÍ¤¬¤Í¡¢Ìø°æ¤µ¤ó¤ÈÆ¸ÍØ¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìø°æ¤µ¤ó¤¬·è¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¿¿·õ¤ËºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤½¤ì¼ç¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤âÀÎ¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤°¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¿´¤ÎÃæ¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡Ö¿ó¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤ä¤µ¤ó¤â¤¤¤¤Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬ºî¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ó¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤ä¤í¤¦¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡³§¤¬ÃÎ¤ë¡¢´é¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Á°²óÂè120ÏÃ¡Ê9·î12Æü¡Ë¤Î·àÃæ¤ÎÇ¯Âå¤Ï1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ë¡£3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥Ã¥°¤¬ºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÍýÇ°¤À¤Í¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀè¶î¼Ô¡×¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿Î¥º§¤·¤¿¤ó¤«w¡×¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¸¶ÅÀ¡Ä¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù³¨ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¶»Ç®¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¸þ¤±¤Î¡ÖÇ®·ì¥á¥ë¥Ø¥ó¡¡²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿Åê¹ÆÊ¸·Ý»ï¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤Ë1Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¡£57ºÐ¤Î1976Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ë¤ËÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥á¥ë¥Ø¥ó¡¡²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ½é¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»»á¤ÏÃø½ñ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡×¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¡¢ÌÁÍ§¤Îºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯»á¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò²û¡£»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£