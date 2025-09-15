Ë¤Âæ¥°¥êー¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¤É¤¦ÂÇ¤Ä¡©¡Öº¸Â­¤Ë½Å¿´¤ò¡Ä¡×¤È²òÀâ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â¡É¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤Ä¡É¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢À®¸ù¤·¤Ê¤¤¡ª

¤È¤¯¤Ë¶ì¼ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¥Æー¥Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Î¤¬¹îÉþ¤Î¶áÆ»¡ª

¤½¤Î"¥Æー¥Þ¡É¤È¡ÉÁ®¤­"¤òÍ¿¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£

¼¡¤ÎÎý½¬¤ä¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁáÂ®¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª

¡Öº¸Â­ÂÎ½Å¡×¡Ö½Å¿´°ÜÆ°¥¼¥í¡×¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡ª

Ë¤Âæ¥°¥êー¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò¹â¤¯¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¬¤Á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±¦Â­¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥Üー¥ë¤Î¼êÁ°¤ò¥À¥Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º¸Â­¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¿¹½¤¨¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤êÈ´¤³¤¦¡£

Ë¤Âæ¥°¥êー¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¡£¥é¥¤¤¬¥é¥Õ¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤Ë¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¹â¤µ¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¥¯¥é¥Ö¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¤ä¤ä³«¤¯¡£

¥Üー¥ë¤Ïº¸Â­¥«¥«¥È¤ÎÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ÎºÝ¡¢º¸Â­¤ò¾¯¤·¤¦¤·¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ·Ú¤¤¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¹½¤¨¡¢ÂÎ½ÅÇÛÊ¬¤Ï7¡¢8³ä¡¢º¸Â­¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÇË¤Âæ¥°¥êー¥óÍÑ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£

¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÂç¤­¤á¡¢¥Üー¥ë¤Î²¼¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤ë

¥é¥Õ¤Ë¥Üー¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥Üー¥ë¤Î²¼¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Üー¥ë¤Ï¼«Á³¤È¹â¤¯¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤«¤éÂÇ¤Ä¤È¤­¤è¤ê¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÂç¤­¤á¤Ë¡£¥Üー¥ë¤¬Èô¤Ó¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂç¤­¤¯¿¶¤í¤¦

º¸Â­¤ò¼´¤ËÂÎ¤ò²óÅ¾¤¹¤ë

¢¨ËÜÍè¤Ï¤ä¤ä¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¹½¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¤¬¡Öº¸Â­ÂÎ½Å¤Î¤Þ¤Þ¤Îº¸¼´²óÅ¾¡×¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢±¦Â­¤ò°ú¤¤¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹

¥Üー¥ë¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È±¦Â­ÂÎ½Å¤Ç¹½¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤òÂç¤­¤¯¹Ô¤Ê¤¦¤È¥Üー¥ë¤Î¼êÁ°¤ò¥À¥Õ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£

º¸Â­ÂÎ½Å¤Ç¹½¤¨¤Æ¤â¥Üー¥ë¤òº¸Â­¥«¥«¥È¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤­¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë½Å¿´°ÜÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤ëµå¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¡£º¸Â­ÂÎ½Å¤Î¤Þ¤Þ¤Îº¸¼´¤Ç¡¢ÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Àµ²ò¤À

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡½Å¿´°ÜÆ°¤Ï¹Ô¤ï¤º¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥ì¥Ã¥¹¥ó=ÂçÄí·¼
¡ü¤ª¤ª¤Ð¡¦¤¢¤­¤é/1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶Üß·¿®Íº¤¬¼çºË¤¹¤ë¡È¥Áー¥à¥»¥ê¥¶¥ï¡É¤Î°ì°÷¡£2000Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£2010Ç¯¤«¤éÆ£ÅÄ´²Ç·¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¡¢¾Þ¶â²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£³¤³°¥á¥¸¥ãー¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¹½À®¡á»³À¾±Ñ´õ¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ=°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡¢Futako Golf Club¡¢ÉÙ»ÎÊ¿¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¢Á¥¶¶¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö