SNIDEL秋のWEB限定♡ボア＆スウェットが主役の新作コレクション
季節が秋へと移り変わるこの時期、ファッションも素材感で季節を楽しみたいもの。SNIDELからWEB限定で登場する「AUTUMN COLLECTION」は、ボアやファーを取り入れた遊び心あふれるアイテムがラインナップ。主役級の存在感を放つスウェットや、暖かみあるボアジャケット、収納力抜群のトートバッグまで、秋を彩る全3型がそろいます。オンラインだけの特別感を、ぜひ手に入れて。
存在感抜群♡ボアロゴスウェット
立体的なSNIDELエンブレムをボアとファーで表現した遊び心たっぷりのスウェット。ゆったりシルエットで華奢見えも叶います。カジュアルながら華やかさを兼ね備え、普段使いからお出かけまで幅広く活躍。
【WEB限定】ボアロゴスウェット
価格：12,100円（税込）
サイズ：F（カラー：LPNK／NVY／LGRY／IVR）
金釦が映える♡あたたかボアジャケット
金ボタンが上品なアクセントのボアジャケットは、裏地まで全面にボアを施した高い保温性が魅力。
ミドル丈で体型カバーも叶い、デニムやスカートとの相性も抜群。アイボリーとピンクはスエード生地、ブラックは合皮で異なる表情が楽しめます。
【WEB限定】ボアジャケット
価格：29,700円（税込）
サイズ：1／2（カラー：IVR／BLK／PNK）
異素材MIX♡リバーシブルボアトート
【WEB限定】ボアトートバッグ
価格：12,980円（税込）
ボア×スエードの異素材ミックスが特徴のトートバッグ。A4サイズ対応でマチもあり収納力抜群。
リバーシブル仕様で、スエード面は金ロゴ入りの上品さ、ボア面は季節感を演出♪アジャスターで形を調整できる実用性も魅力です。
カラー：BLK／BRW／PNK／GRY
SNIDEL秋コレクションで季節を先取り
SNIDELのWEB限定「AUTUMN COLLECTION」は、秋らしい素材感とデザイン性を兼ね備えた全3型がそろう特別なライン。
ボアやファーの温もりで、シーズンムードをぐっと引き寄せます。店頭では手に入らないオンライン限定アイテムだからこそ、特別感もひとしお。
季節の変わり目のワードローブに、ぜひ加えてみてはいかがでしょうか♡