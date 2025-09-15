SNIDEL秋のWEB限定♡ボア＆スウェットが主役の新作コレクション

季節が秋へと移り変わるこの時期、ファッションも素材感で季節を楽しみたいもの。SNIDELからWEB限定で登場する「AUTUMN COLLECTION」は、ボアやファーを取り入れた遊び心あふれるアイテムがラインナップ。主役級の存在感を放つスウェットや、暖かみあるボアジャケット、収納力抜群のトートバッグまで、秋を彩る全3型がそろいます。オンラインだけの特別感を、ぜひ手に入れて。

存在感抜群♡ボアロゴスウェット

立体的なSNIDELエンブレムをボアとファーで表現した遊び心たっぷりのスウェット。ゆったりシルエットで華奢見えも叶います。カジュアルながら華やかさを兼ね備え、普段使いからお出かけまで幅広く活躍。

【WEB限定】ボアロゴスウェット



価格：12,100円（税込）

サイズ：F（カラー：LPNK／NVY／LGRY／IVR）

emmi×マリメッコ♡柔らかなピンクが彩る限定アイテム4型が登場

金釦が映える♡あたたかボアジャケット

金ボタンが上品なアクセントのボアジャケットは、裏地まで全面にボアを施した高い保温性が魅力。

ミドル丈で体型カバーも叶い、デニムやスカートとの相性も抜群。アイボリーとピンクはスエード生地、ブラックは合皮で異なる表情が楽しめます。

【WEB限定】ボアジャケット



価格：29,700円（税込）

サイズ：1／2（カラー：IVR／BLK／PNK）

異素材MIX♡リバーシブルボアトート

【WEB限定】ボアトートバッグ

価格：12,980円（税込）

ボア×スエードの異素材ミックスが特徴のトートバッグ。A4サイズ対応でマチもあり収納力抜群。

リバーシブル仕様で、スエード面は金ロゴ入りの上品さ、ボア面は季節感を演出♪アジャスターで形を調整できる実用性も魅力です。

カラー：BLK／BRW／PNK／GRY

SNIDEL秋コレクションで季節を先取り

SNIDELのWEB限定「AUTUMN COLLECTION」は、秋らしい素材感とデザイン性を兼ね備えた全3型がそろう特別なライン。

ボアやファーの温もりで、シーズンムードをぐっと引き寄せます。店頭では手に入らないオンライン限定アイテムだからこそ、特別感もひとしお。

季節の変わり目のワードローブに、ぜひ加えてみてはいかがでしょうか♡