89ºÐ¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ËèÄ«¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡²øëÃ¤À¤Ã¤¿1ºÐÁ½Â¹¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¶î¤±´ó¤êÊú¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç
89ºÐ¤Î¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¾ö¤Î¾å¤Ç1ºÐ¤ÎÁ½Â¹¤ËËèÆü·ç¤«¤µ¤º¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤òÂ³¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á½Â¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤¨¡©¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¡¢Í·¤Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿ÁÄÊì¤È¤ÒÂ¹¡¡¼«Ê¬¤«¤é¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
¤½¤ó¤Ê°ìÊýÄÌ¹Ô¤À¤Ã¤¿ËèÄ«¤Î½¬´·¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤Î¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤òµÏ¿¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿´²¹¤Þ¤ëµ°À×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëKei¡Çs mommy¡Ê@instaofkeismom¡Ë¤µ¤ó¡£4·î¤«¤é7·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÁÄÊì¡ÊÂ©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢ËèÄ«¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬2¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ½Â¹¤Ø¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î½¬´·¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊKei¡Çs mommy¤µ¤ó¡Ë
°ì½ï¤Ë²á¤´¤·»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏKei¡Çs mommy¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Æ¡¢¤Ú¤³¤ê¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ10¡Á12¤«·î¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ·¤Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º°§»¢¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤³¤ó¤ÊÃúÇ«¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë²øëÃ¤Ê´é¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Á¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊKei¡Çs mommy¤µ¤ó¡Ë
¤ä¤¬¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¶î¤±´ó¤ê¡¢Êú¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖËèÆüÂÐÅù¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï2¿Í¤¬¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À²Ä°¦¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ö¤È¤¤Ï¾ï¤ËÁ½Â¹¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö1»þ´Ö¤Ç¤â¡¢ÂÐÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯Îð¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Â©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¡ÊKei¡Çs mommy¤µ¤ó¡Ë
Ê©´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¤ê¤ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢Çß´³¤·ºî¤ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢É¨¤Î¾å¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡Ä¡£Èª»Å»ö¤ò¸«¼é¤ë»þ´Ö¤ä¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç°Ï¤à¿©Âî¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡Ö»°¤Ä»Ò¤Îº²É´¤Þ¤Ç¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÌµ¾ò·ï¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊKei¡Çs mommy¤µ¤ó¡Ë
º£¤ÏÉ×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿³§¤ÇÊë¤é¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈKei¡Çs mommy¤µ¤ó¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£