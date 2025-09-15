¡ÖÂ©»Ò¤Ï¥×¥é¥¹5kg¡¢É×¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹12kg¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤¬¿¿µÕ¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¡¿¼Ìë¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¢ªÁáÄ«¥¸¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡ÖÉã¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¥â¥Á¥Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×
Â©»Ò¤¬À¸¸å¤Î5¥«·î´Ö¤Ç¥×¥é¥¹5kg¤È¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤¹¤ë°ìÊý¡¢28ºÐ¤ÎÉ×¤ÏÆ±¤¸´ü´Ö¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹12kg¤ÎÂçÉý¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¥«·î¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û¥×¥é¥¹5kg¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹12kg¤òÃ£À®¤·¤¿É×
¥Ó¥Õ¥©¡¼¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤Â©»Ò¤òÊú¤¯¡¢¤ä¤ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿É×¤Î»Ñ¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å5¥«·î¡¦¸«¤ë¤«¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò¡¢¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¶ÚÆù¼Á¤ÎÏÓ¤Ç·Ú¡¹¤ÈÊú¤¾å¤²¤ëÉ×¤Î»Ñ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸«»ö¤ÊÂÐÈæ¤Ë1300·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÉã¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö12¥¥íÁé¤»¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¥â¥Á¥Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤âÉ×¤âÊÑ²½¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ä¤³¤ì¤ÏÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤Î¡Ö¤Î¤ó¤Ô¡×¤µ¤ó¡Ê@sakeyakuzaneko¡Ë¡£
Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ÇÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¡£²ñÏÃ¤ÎÂçÈ¾¤¬Â©»Ò¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉ×¤È¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÉ×¤Ï¡¢Â©»ÒÃÂÀ¸Á°¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Þ¤ÇÂÎ°é²ñ¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ç³èÌö¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½µ1¡Á2²ó¤Î¼«Âð¶Ú¥È¥ì¤ò·ÑÂ³¡£Å¾µ¡¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Ë24»þ´Ö¥¸¥à¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¡£É×ÉØ¤ÇÆþ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜËèÆüÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÂÎ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿É×¤â¡¢Ãç´Ö¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì¤òËÜµ¤¤Ç·è°Õ¡£¸ºÎÌ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬5¥«·îÁ°¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£²ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£
°é»ù¤È¸ºÎÌ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬Âè°ìÍ¥Àè¡×¤ÏÂçÁ°Äó¡£Ìë¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤«¤é¿¼Ìë¤Î¼øÆý¡¦¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ÏÉ×¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ä«4»þ¤Ë¤Î¤ó¤Ô¤µ¤ó¤È¸òÂå¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤Ï¥¸¥à¤ØÄ¾¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸å½Ð¼Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ©»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òºî¤ë¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Î¤ó¤Ô¤µ¤ó¡Ë
½µËö¤ÏÎ¥Æý¿©¤Îºî¤êÃÖ¤¤â¤³¤Ê¤·¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ÎÏÓÁ°¤Ï¤Î¤ó¤Ô¤µ¤ó°Ê¾å¤À¤È¤«¡£
É×¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤Î¤ó¤Ô¤µ¤ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç»ºÁ°ÂÎ½Å¤ËÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇÂÎ·¿°Ý»ý¤ËÎå¤ß¡¢¡Ö¶ÚÆù¤Ë¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Ï¡ÖÉ×¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£5¥«·î´Ö¤Ç¡Ý12kg¤òÃ£À®¤·¤¿É×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¸ºÎÌ¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹19kg¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÉ×¤Î¸ºÎÌ¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊÑ²½¤¬Æ±¤¸5¥«·î´Ö¤Ç¿Ê¤ó¤Àº£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ËÄ©¤à²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¸µµ¤¤È¤ä¤ëµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£