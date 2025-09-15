原英莉花は25位 伊藤二花61位 アマチュア選手がPO5ホールのすえ惜敗
＜ガーディアン選手権 最終日◇14日◇RTJゴルフトレイル・キャピタルヒル セネスタ―C（アラバマ州）◇6663ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは最終ラウンドが終了した。
≪写真≫原英莉花のアイアンの打痕は、ややヒール寄りに集まっていた！
日本勢は2人が決勝に進出。すでにポイントランキングで来季の米女子ツアー昇格を決めている原英莉花は、4バーディ・2ボギーの「70」と伸ばし、トータル4アンダー・25位タイで3日間を終えた。46位で決勝に進んだ伊藤二花は「78」と苦戦し、トータル5オーバー・61位でフィニッシュした。優勝争いはトータル13アンダーで並んだメラニー・グリーンと、17歳アマチュアのジアンナ・クレメンテ（ともに米国）によるプレーオフまでもつれこむと、5ホールに及ぶ激闘のすえグリーンが制し、今季2勝目を手にした。エプソン・ツアーは今季これで残り2試合となった。
