声優の花澤香菜が、14日放送の文化放送「明治presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、夫で声優の小野賢章との離婚を肉声で報告した。原因はあくまで「夫婦間の問題」とし、第三者の存在やケンカ別れは否定。ネット上の臆測などに「だまされないで」と呼びかける一幕もあった。

花澤は冒頭いきなり、「今日、発表しました通り、私、離婚いたしました」とのコメントでスタート。「温かく見守り応援してくださっている皆さまにこのようなご報告をするのは本当に心苦しいんですが、これからもますますお仕事頑張っていきますので、よろしくお願い致します」とあいさつした。

また離婚についてもあらためて説明。「夫婦のことなので、詳しいことを言うことはなく、何というか、発表した文面の通りなんですよ。なので、誰か第三者がいて、という話じゃなくて、本当に夫婦の、私たちの問題、問題というか、2人で話し合って、幸せになるためには、やっぱお別れした方がいいよね、ということでお別れしたので、別にケンカ別れとかでもなく、たぶん現場とかでも会うので」とした。

その上で、ファンらに向けて「皆さん、必要以上に心配しないで欲しいし、これで変な臆測とか、変なニュースとかが、もしかしたら出るかもしれないけど、本当に何もないので。だまされないで欲しいな」と呼びかけ、「私から発しているものを信じてもらえれば大丈夫なので、それが真実なので、よろしくお願いします」と語った。

花澤は14日、お互いのSNSで離婚を発表。「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」などの文書を投稿した。

花澤は「鬼滅の刃」甘露寺蜜璃、「五等分の花嫁」中野一花など。小野は「ハリー・ポッター」ハリー・ポッター、「黒子のバスケ」黒子テツヤなどの声を務めている。2人は20年7月に結婚を報告していた。