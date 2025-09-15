◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子マラソンが国立競技場発着で午前７時３０分にスタートした。 日本勢は日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、同５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝、パリ五輪男子マラソン日本代表（２３位）の小山直城（２９）＝ホンダ＝が出場。３人はスタート前に、肩を組んで円陣を組み、健闘を誓い合った。

【スタート】

午前７時３０分に号砲が鳴ったが、フライングがあり約１００メートルを走ったところでやり直し。序盤は大集団で１キロ３分ペースで進む。小山は最初の給水ポイントで取れず。

【５キロ】

先頭が１５分２２秒で通過。日本勢３人も先頭集団で走っている。給水ポイントではウガンダ勢が水や氷を分け合う。

【１０キロ】

３０分４８秒で通過。ヤング（米国）が転倒するも笑顔でサムアップしレースに復帰。

【１５キロ】

先頭が２６分２６秒で通過。

【２０キロ】

先頭が１時間１分５４秒で通過。位置取り争いが激しくなる。

【２５キロ】

手前で吉田が先頭集団から遅れ始める。先頭は１時間１７分１１秒で通過。

【３０キロ】

手前で小山が先頭集団から遅れ始める。１時間３２分２７秒で通過。近藤は先頭集団に加わり、声援に応える余裕をみせる。３０キロを過ぎてペースが上がり２０人ほどに絞られる。先頭集団にいたクリッパ（イタリア）、タケレ（エチオピア）が途中棄権。

【３５キロ】

先頭集団は１５人ほどに絞られる。優勝候補のゲレタ（エチオピア）がレースをやめる。

【ゴール】

壮絶な競り合いを制してシンブ（タンザニア）がトップでゴール。２位のペトロス（ドイツ）とは秒差なし。