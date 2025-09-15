◆米大リーグ マリナーズ１１―２エンゼルス（１４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのカル・ローリー捕手が５日（日本時間６日）、本拠のエンゼルス戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、７試合ぶりの先制５４号２ランを放った。

初回無死一塁、右腕ヘンドリックスの初球、外角のシンカーををとらえたローリーの打球は左中間ブルペンに２０度のライナーで一直線に飛び込んだ。

ローリーは現地８月２４日のアスレチックス戦で４８、４９号を連発。捕手によるメジャー史上最多本塁打を達成。この日の一発でスイッチヒッターでは１９６１年のＭ・マントル（ヤンキース＝５４本）の記録に並んだ。また、マスクをかぶった捕手出場試合での本塁打はこれで４３本目（ＤＨ１０本）となり２００３年のハビー・ロペス（ブレーブス）の最多記録を更新した。

ローリーの先制２ランで勢いづいたチームは１１―２で圧勝し９連勝。ア・リーグ西地区首位で並んでいたアストロズがブレーブスに敗れ、６月２日以来の単独首位に浮上。来週末にはアストロズとの３連戦が待ち受けている。