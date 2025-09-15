第2回【「ふっふっふっ、面白く生きないとね」…「樹木希林」はなぜ「内田裕也」を見捨てなかったのか 生前に明かしていたその理由】を読む

樹木希林さんが死去したのは2018年9月15日のこと。早いもので7年の月日が流れたが、その姿を鮮やかに思い起こす人は多いだろう。低く落ち着いた声、一人称は「あたし」、自在に変化する表情、時に鋭い発言。達観した姿勢と江戸っ子の小気味よさが同居した樹木さんの発言を、「週刊新潮」は長きにわたって記録していた。

今回はその総集編の第3回。2013年3月の「全身がん」発言後、記者に明かした死生観とは。また、家族やライフスタイルについても明かしている。

自宅に記者を迎え入れることもあった

＊＊＊

お父さんの襟首つかまえて逝くから大丈夫

2013年3月の「全身がん」発言後、記者との会話は自ずと死生観に広がっていく。

「ムコの本木さんは映画で『おくりびと』もやってますから、『お義母さん、どこで死にたいですか』って聞くだけですよ。娘もね、電話をかけてきては『お母さん、生きてるの？』って言うの。内田さんなんか『お前な、頼むから死ぬ時は独りで死んでくれよな。俺は連れて行かないでくれ』って言うんですよ。あっはっは。もう笑っちゃって。

娘にはね、お母さんが先に死んでお父さんが残ると、困ることがたくさん出てくるって心配があるんですよ。そしたら占いの人に『大丈夫です。お母さんは、ちょっと転んでとか、簡単な死に方をします』って言われたらしいの。こうも言われたらしいのよ。『お母さんが死ぬ時には、即座にお父さんの襟首つかまえて逝くから大丈夫よ』って。あっはっは。その話を内田さんに喋ったの。そしたら『頼むから独りで逝ってくれ』って。あたしだって、面倒臭いから独りで逝きたいわよ。そんなふうに面白がってますから、あたしたち」

そして、本当に娘が望んでいたかどうかはともかく、ほぼ「占い」の通りに、夫婦は人生をまっとうしたのである。

治療中でも当たり前の生活を送りたい

樹木が受ける、放射線を4次元レベルでピンポイント照射する治療法に疑義をはさむ人がいて、17年4月に問いかけた時の返答にも、樹木の人生観が強くにじんでいた。

「（その治療法を）あたしが宣伝してると思われてしまったら困るんです。治療法が合うかどうかは、また別の話じゃないですか。でも、このおばあさんが死なないものだから、みな、いいんじゃないかと思うわけよぉ。それが困っちまうのよ。

あたしはとにかく、薬に用心深いんですね。風邪薬でもなるべく飲まない。もちろん抗がん剤を否定してるわけじゃないけど、あたしは飲みたくない。抗がん剤で髪の毛が抜けたり、生活の質を下げてまで治療するのは、どんなもんかなぁと。気持ち悪い日常生活を送りながらは嫌だってことですね。食べたいものを食べて、飲みたいものを飲んで、当たり前の生活を送りたい。でも病気は人それぞれですからね。他人のやり方に水を差すつもりも、自分の通ってるところを宣伝するつもりもありません」

「人それぞれ」を強調するのも樹木らしい。もっとも、孫のことだと、そうも言っていられなかった。

モノをわざわざ買ったりしない

娘の内田也哉子と本木雅弘の長男、モデルのUTAについて聞いたのは、昨年6月28日だった。

「外国に行ったら、なんていうのかしら、ゲイになるチャンスがいっぱいあるじゃない。親と離れて暮らしてるわけだから、おばあさんのあたしは、そういうおバカな心配をしてたの。そうしたらこないだ、『彼女の家でカレー作った』なんて言うから、よかったなと思ったの。あたしが教えたのをそのまま作ったんだって。でも、もうお付き合いはやめましょうってフラれちゃったみたい。おばあさんのあたしが弱くて気立てが悪いもんだから、『丈夫で気立てのいい子がいいんじゃないの』とは言ってますよ」

目を細めて語る普通の祖母だが、女優らしいアドバイスもしていた。

「洋服をただ着ればいいという考えは、あたしはあんまり好きじゃない。特段見せびらかす必要はないけど、服を選ぶというのは自分の気持ちの表れでもあるから、（UTAは）まだ服を選ぶには経験が浅すぎるから、モデルの仕事の場で、いろんな洋服を着せてもらうというのは、いいチャンスですね。いろんな服を着ることによって、自分を俯瞰して見ることができる。そうして自分というものがわかってくると思うんです」

ちなみに、樹木自身の服については、15年5月に語っていた。

「あたし、モノをわざわざ買ったりしないの。今着てるワンピースは、知人から箪笥の肥やしになっていた着物をもらって作ったものだし。この5月、カンヌ国際映画祭の開会式に出席したんですけど、その時に着たワンピースも、2千円で買った貸衣装の留袖を友人に仕立て直してもらったものなんですよ」

75年かけて演じた「樹木希林という人生」

ところで、UTAについて聞いたのは、亡くなる2カ月半ほど前。この時もNHKの収録中に時間を割いてくれたのだ。7月29日には、

「アメリカのイベントから帰ってきたばかりで、本当にくたびれてるんです。新潮さんの取材にはなるべく出るようにしてるんだけど、本当に体調がすぐれませんから、すみません」

と、疲弊しきった声で電話に出てくれた。また8月15日には、

「何日か前に骨折して、集中治療室にいるんです。特別に許可もらって、電話を持ち込んでるんですけどね。ごめんなさい」

掠れた消え入りそうな声の応答が、彼女と週刊新潮の最後のやりとりになった。本誌記者は掠れ声を演技かと疑ったそうだが、その1月後、樹木は帰らぬ人となった。だが、その声も演技だったと言ってもウソにはなるまい。彼女は特異な人生訓を発しながら、樹木希林という人生を75年かけて演じた、まさに全身女優だったのだから。

＊＊＊

