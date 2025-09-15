第1回【「30数年間、あたしに1円もくれませんね」…「樹木希林」が明かしていた「内田裕也」との仲 連絡手段がFAXだった理由とは】を読む

樹木希林さんが死去したのは2018年9月15日のこと。早いもので7年の月日が流れたが、その姿を鮮やかに思い起こす人は多いだろう。低く落ち着いた声、一人称は「あたし」、自在に変化する表情、時に鋭い発言。達観した姿勢と江戸っ子の小気味よさが同居した樹木さんの発言を、「週刊新潮」は長きにわたって記録していた。

今回はその総集編の第2回。長く別居しながらも最期まで夫婦であり続けた内田裕也さん（2019年3月死去、享年79）について。樹木さんは「たまに会うには面白い」「背中合わせでそっくり」と語った伴侶との関係とは。また2013年3月の「全身がん」発言後、「なにか覚悟を決めてるとかそんな素晴らしいものではないの」と心情を明かしていた。

自宅に記者を迎え入れることもあった

（全3回の第2回：「週刊新潮」2019年5月2・9日「『樹木希林』が『週刊新潮』に語った『全身女優』『内田裕也』『生死観』」を再編集しました。文中敬称略）

でも人間としては面白いから

内田裕也は2011年5月、元恋人女性に復縁を迫り、強要未遂などの疑いで逮捕された。その直後に樹木希林の自宅を訪ねた記者は、女グセが治らない内田への嫉妬心はないか、尋ねてみた。

「嫉妬とか言ってたら、首に縄つけて引っ張ってなきゃいけない。うふふ。そういう元気はないなぁ。でも、世間に対して不始末があった時に引き受け手がいないと迷惑かけるでしょ。だからあたしがいるのよ。人間はそんなに変わるものじゃありません。年齢は関係ないわね。それでもあたしが見放すことはないわね。出会った責任というのがあるんです。自分が内田さんと出会って、ましてや子供までいる。あたしが生きていて責任を取れるかぎりは取ろうと思ってます。

でも、向こうが『もう勘弁してくれ』と言ってきたら、別れる覚悟はあるよね。あたしが名前を知ってる方だけでも何人かいるわけですよ、恋人が。『その方と結婚するのはどうですか』と言ってるんですよ。でも内田さんは『俺は結婚は1度しかしねぇ。当たり前だろ、人間として』。うふふ、面白いところで筋が通ってるんですよ。そういう人と出会ったんだから。

未成熟で勝手なんだよね。大人になってる部分と子供のまんまの部分が体の中でグルグル回ってるから。でも人間としては面白いから。次に会ったら、そうね、『いやぁ、大変だったんだ』と言われてもプッと吹いちゃう。でも、それは悪いから後ろを向いてね。

毎年、ハワイに行ってるんですよ。向こうで待ち合わせして。部屋は別々に取ってますけどね。やっぱり、あたしも危ないものを持っているから、たまに会うには面白いんですよ。もちろん経費は全部、あたしが持ちますけど。ふっふっふっ、面白く生きないとね」

生活費も本木さんが面倒を見てます

暴力を振るわれたりはしないのだろうか。

「刑事さんが言うには、今回の女性には暴力じゃなくて、ステッキを持って振り回したりね。あたしの場合は肋骨を折られたこともありましたしね。包丁だって何本も欠けてるし。あたしもやるんだから、『コノヤローッ』って。やり合うから欠けるんです。だから、あっちばかり悪いということはないし、だから収まらないわけです。背中合わせでそっくりなんです」

歪な夫婦関係のなかに、人間の出会いや絆の本質が見えるのは、樹木ならではだろう。さて、この時の後日談は、翌12年2月に語ってくれた。

「示談金から弁護士費用まで本木さんが出してくれたの。あたしにはそういうお金を払う人の良さはありません。今は月々の生活費も本木さんが面倒を見てます。それでも内田さんは『こんなんじゃ足りねぇ』って。まぁ本木さんにとっては親ですから、怒るもなにもそういうことを承知で（娘と）結婚したわけで、今はあきらめていると思いますよ」

他の人とはいろんな意味で、人生が違ってる

日本アカデミー賞の受賞スピーチで、「あたし全身がんなので、来年の仕事、約束できないんですよ」と告白したのは、2013年3月のこと。その直後、訪ねた記者に、

「この話、みなさんにお断りしてるのよ。お宅だけに喋るとほかの人に悪いじゃない。だからさ、これはキチンと書いておいてよ。あたしはお宅にもちゃんと断ったんだからね」

と念押しして話してくれた。樹木は2004年に乳がんを経験していたが、

「手術のあとに転移しましてね。もう5年くらい前になるかな。医者から『あなたはもう“全身がん”だから、いつどこへ出ても不思議でないですよ』って言われた。だから、ずっと全身がんなんですよ。

がんになると、仕事をしなくなる人もいるって聞くけど、あたしの場合、50年もやってるとね、義理の仕事が辞められなかっただけ。だからこうして来年のアカデミー賞の仕事のことまで心配しなきゃならないわけですよ。生きてればね、義理があるから。そんな感じで生き続けているんですよ。

でもね、もう70歳を過ぎたらね、他人に文句言われなくてもいいわよね、って思ってるんです。あははは。でも別にね、なにか覚悟を決めてるとかそんな素晴らしいものではないの。欲がないだけ。あたしは欲がないの。いや、まったくというわけじゃなくて、みんなとは欲をかくところが違うのかな。他の人とはいろんな意味で、人生が違ってるからね、あたしはさ。

でもね、つい飲んじゃうのよ、お酒。飲みすぎないように気をつけてはいるんだけどね。逆に、とにかく薬が嫌いだから困っちゃうわ。ただね、薬飲まないで死んじゃう人が出ても困るから、くれぐれもあたしの真似はしないでね。人それぞれなんだから。けど思うのよ。あたしのがんが、もし簡単に治っちゃってたら、もう少し野放図に生きていたんじゃないのかしら。ま、今でも十分野放図ですけどね。ふふ。野放図のあり方がもう少し増してたかもね。ですからね、ちょっとは謙虚になってるんですよ」

