樹木希林さんが死去したのは2018年9月15日のこと。早いもので7年の月日が流れたが、その姿を鮮やかに思い起こす人は多いだろう。低く落ち着いた声、一人称は「あたし」、自在に変化する表情、時に鋭い発言。達観した姿勢と江戸っ子の小気味よさが同居した樹木さんの発言を、「週刊新潮」は長きにわたって記録していた。

【写真】おしゃれすぎる！ 着物や一点モノ、有名ブランドを颯爽と着こなす希林さん

今回はその総集編をご紹介する。まずは2011年5月、夫の内田裕也さん（2019年3月死去、享年79）が女性への強要未遂容疑などで逮捕された時のもの。樹木さんは当時、内田さんとは「月1回は会っていますね」と明かしていた。

自宅に記者を迎え入れることもあった

（全3回の第1回：「週刊新潮」2019年5月2・9日「『樹木希林』が『週刊新潮』に語った『全身女優』『内田裕也』『生死観』」を再編集しました。文中敬称略）

＊＊＊

人生観が色濃く表れる「伴侶の話」

たしかに世知辛い世の中である。リップサービスすれば炎上し、居場所を明かせばストーカーに付きまとわれる。だから、芸能人の面々が我々の取材に、メールやFAXでのやり取りだけで済ませたがる気持ちは、わからないではない。

だが、2018年9月15日、彼岸へと渡っていった女優の樹木希林（享年75）は、昔かたぎの姿勢を最後まで変えなかった。時間が許すかぎり、訪ねた本誌記者を受け入れ、含蓄のある言葉を並べてくれたのである。

諧謔（かいぎゃく）を交えながら語られた言葉の数々は、まさに達観であり、そのまま人生訓だった。全体で10時間にも及んだその語りを、厳選して庫出しするが、なかでも樹木の人生観が色濃く表れるのは、伴侶に絡む話だった。

まずは、2019年3月17日、樹木の後を追うように逝った夫の内田裕也（享年79）について尋ねた際の言葉を。2011年5月、内田がCAの女性に復縁を迫り、強要未遂などの疑いで逮捕された直後、自宅を訪ねた記者に、

「刑事さんが12時に来るので、ちょっと慌ただしくて申しわけないです。でも、お宅は面白い週刊誌だから、いいですよ」

と前置きし、語りはじめた樹木。腰の低さにはいつも恐れ入った。

この国は大丈夫かな、と思いました

「ワイドショーのレポーターの方が留守番電話に、『樹木さん、大変なことになりました』って、血相変えたメッセージを入れてくれてたんですけど、あたしとしては全然大変じゃないのよ。これまでもいっぱいあったから。最近も本木さんやあたしに『お前、好事魔多しっていうから気をつけろよ。ちゃんとしてろよ』と言ってたんです。『はい、わかりました』と言ったけど、魔は自分だったじゃないかと言いたいですね。

今までもこんなことはあったんですけど、女性が届け出なかったんだよね。刑事さんの話を聞くと、内田さんは『謝りたい』って言ってるみたいね。『あたしに謝ると言ってるの？』と聞いたら、『相手の女性には謝りたいみたい』ですって」

この時、夫の逮捕を受け、樹木も会見を開いたが、そこには女優としての責任感も垣間見える。

「家の前にワーッと人だかりができて、家族が一歩も外に出られないから会見になっただけなんです。こんな話でみなさんをお招きして会見なんて、こんなおこがましいことありません。でも、みなさんにご迷惑をおかけしているわけですから、ハッキリさせたほうがいいかと思いまして。

あぁ、（1981年に）勝手に離婚届を出された時も会見しましたね。あの時は筋が通らないと思ったから、ハッキリさせようと思ったの。でも、そのあとに会ったら、内田さんも会見の様子を知ってて、『お前、面白いこと言ってたじゃねぇか』ですって。

まぁ今回は蓮舫さんの反応も見れましたしね。なんと申しますか、器の小ささと言いますか、この国は大丈夫かな、と思いました」

内閣府特命担当大臣だった蓮舫参院議員は記者から、事業仕分けによく姿を見せていた内田逮捕の感想を求められ、「感想はありません」と冷たく言い放っていた。

「夫婦なら助け合うのが当然だろ」と言われ

ところで、逮捕時に内田の住所として発表されたのは、樹木名義のマンションだった。

「内田さんが住んでるマンションは、あたしのお金を管理している『希林館（きりんかん）』の持ち物です。あれはそうねぇ、『あれは3年前〜♪』くらいですね。内田さんは別の賃貸マンションに住んでいたんですけど、『家賃が払われていないから出て行ってくれ』って言われてるんだと。『じゃ、あたしの持ってるところに住んだらどうですか』ってね。

内田さんは今日まで30数年間、あたしに1円もくれませんね。『なんでお金をくれないんですか』と何度も聞いたんですけど、『ねぇんだ。俺だってあれば払うよ』の一言。でも、入る先からみんな使っちゃうんだから。で、『こっちの借金を払っといてくれ』とか平気で言ってくるんですよ。『それだけ女の人を作って遊んでいるのに、どうしてあたしにお金を無心するの』って聞いたこともあるんですよ。そしたら『夫婦なら助け合うのが当然だろ』」

それでも見放さなかった理由には、おいおい触れるが、まずは内田が住んでいたマンションの室内について。

「一度、地震が起きたあとに部屋の写真を持ってきたんです。物が崩れたというので見たんですけど、地震の前と全然変わらない。あまりに雑然としていて気が滅入るから、最近は全然行ってません。とはいえ、月1回は会っていますね。外食するくらい。

普段はFAXで連絡をとってます。内田さんは携帯を持ってるけど、あたしはほとんど持ち歩かないので、FAXは紙が届くから、年寄り同士のやり取りには確実なの。それでも日付を間違ったりするからね。あたしがいない日に勝手にFAXを出して、会いに来たら家の扉が閉まってる。そりゃそうよ、FAXが来たことも知らないで仕事に出てるんだから」

＊＊＊

デイリー新潮編集部