残り10試合となったサッカーJ2リーグ。13日（土）、14日（日）までに第29節の9試合が開催されました。

首位水戸ホーリーホックは、リードを守り切れず3試合連続の引き分け。好調のV・ファーレン長崎は、11試合負けなしとなる5連勝を飾り2位浮上。首位水戸に勝ち点54で並びました。

一方ジェフユナイテッド千葉は、J2残留争いにいるレノファ山口FCに敗れ、J1自動昇格圏外の3位に転落。ジュビロ磐田はFC今治に勝利し5位浮上。長崎に敗れたRB大宮アルディージャは、J1昇格プレーオフ圏外の7位に後退。4試合ぶりに勝利したサガン鳥栖は、J1昇格プレーオフ圏内の6位ベガルタ仙台に勝ち点差『2』の8位に順位を上げています。

第29節の残り1試合、16位ロアッソ熊本と4位徳島ヴォルティスの試合は、15日（月）に開催。徳島は勝利すれば3位浮上の可能性があります。

【J2第29節結果】

◆いわき 5−1 札幌（13日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【いわき】加藤大晟（前半44分）キム ヒョンウ（後半2分）深港壮一郎（後半13分）五十嵐聖己（後半38分）加瀬直輝（後半45分）【札幌】白井陽斗（前半29分）

◆仙台 1−1 水戸（13日、ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】菅田真啓（後半28分）【水戸】齋藤俊輔（前半17分）

◆藤枝 1−1 大分（13日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】浅倉廉（前半39分）【大分】天笠泰輝（前半22分）

◆鳥栖 3−2 甲府（13日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【鳥栖】松本凪生（後半12分）西川潤（後半41分）新川志音（後半45+3分）【甲府】鳥海芳樹（前半10分）内藤大和（後半19分）

◆長崎 2−1 大宮（13日、NACK5スタジアム大宮）

得点【長崎】山口蛍（前半19分）エジガル ジュニオ（前半45+3分）【大宮】豊川雄太（前半30分）

◆磐田 1−0 今治（13日、ヤマハスタジアム（磐田））

得点【磐田】渡邉りょう（後半13分）

◆秋田 3−2 愛媛（14日、ソユースタジアム）

得点【秋田】鈴木翔大（前半8分）梶谷政仁（前半29分）才藤龍治（前半45+3分）【愛媛】森山公弥（前半19分）藤本佳希（後半13分）

◆山形 3−0 富山（14日、NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（前半25分）岡本一真（前半44分）高橋潤哉（後半24分）

◆山口 2−1 千葉（14日、維新みらいふスタジアム）

得点【山口】河野孝汰（前半39分）古川大悟（後半45+6分）【千葉】河野貴志（後半13分）

◆熊本 − 徳島（15日、えがお健康スタジアム）