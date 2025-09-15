ふわふわでボリュームたっぷり！何度も食べたくなるハワイアンパンケーキ3選

朝食やブランチ、デザートにもぴったりなパンケーキ。ハワイアングルメチェーンでは、本格的でおいしいパンケーキを味わうことができます。

今回は、コナズ珈琲、クア・アイナ、エッグスンシングスで特におすすめのパンケーキを紹介。おいしいだけでなく見た目もかわいくて、何度も足を運びたくなりますよ。

このクリームはクリーム飲めるわ...

●コナズ珈琲「コナズKONA農園パンケーキ」（1639円）

ハワイのコーヒー農園をイメージした、コーヒー味のホイップクリームをたっぷりと付けて味わうパンケーキ。目の前でコナコーヒーの豆を削って仕上げてもらえます。トッピングのクラッシュナッツも食感と風味の良いアクセントに。コーヒーゼリーも付いていて、満足度も高めですよ。

SNSでは「無限に食べれるという錯覚を巻き起こす程魅惑的な一品」「コナコーヒー豆を席で削ってくれるからいい香り」「コーヒークリームで食べるふわふわパンケーキはうまうま」といったコメントが上がっています。ほろ苦さがクセになる、大人のパンケーキです。

●クア・アイナ「パンケーキブリュレ」（900円）

ふわふわなパンケーキにカスタードクリームを塗り、ブリュレ風にキャラメリゼした逸品。ホイップクリームとバニラアイスが添えてあり、メープルシロップをかけると絶妙なバランスになります。コーヒーによくあう、スイーツ好きにはたまらないパンケーキです。

「アイスとブリュレのパリパリの相性が抜群」「クアアイナはブリュレ一択！おいしいよぉ」「私クアアイナのパンケーキが今んとこいっちゃん好き」とSNSでも評判。甘いもの欲を満たしてくれるおいしいメニューですよ。

●エッグスンシングス「ストロベリー、ホイップクリームとマカダミアナッツ」（1672円）

ふんわりもっちり食感のパンケーキに、山盛りのホイップクリームと苺、マカダミアナッツがトッピングされています。ホイップは甘さ控えめなので、たっぷりでもくどくなく、最後までぺろりと食べられるおいしさ。甘酸っぱい苺との相性も抜群です。

「ここのクリームはまじで飲み物だわ」「時々無性に食べたくなる中毒性を持つパンケーキです」「あああああクリームたっぷりボリュームたっぷりで美味しいぃぃ！」といった感想がSNSに上がっています。パンケーキ＆ホイップ好きなら一度は食べてみて！

ハワイアンなパンケーキは、食事にもおやつにもぴったりで男女問わずおすすめです。専門店ならではの本格的なおいしさを堪能してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部