江口のりこ、『帰れマンデー』に初参戦！「今日はもう仕事じゃない」楽しむ気満々

本日9月15日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、埼玉＆静岡で話題のグルメ旅SPが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

前半の企画、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き飲食店を探す絶品グルメ探しの旅には、江口のりことカラテカ矢部太郎、そしてずん・飯尾和樹が参戦。

今年で創立100周年を迎えた「大井川鐵道」とバスを乗り継ぎながら飲食店を探す。

きかんしゃトーマス号の始発として有名な新金谷駅からスタートする一同は、降りた駅でトーマスの仲間を見かけて大興奮。しかも江口は『帰れマンデー』が好きでよく見ているそうで、今回参戦できることに喜び、「今日はもう仕事じゃない」と旅を楽しむ気満々だ。

江口は、サンド旅の経験者で交友がある阿部サダヲに事前調査をしてこの旅の恐ろしい実態を明かされていたそうだが、それも意に介さず、サンドたちと一緒に列車の窓から望む大井川の美しい景色を楽しみながら気分良く旅のスタートを切る。

愉快な一同は、旅の道中のトークでも大盛り上がり。

じつはプライベートでも仲良しという江口と矢部は、その意外な関係を披露。また、矢部と飯尾は“戦友”だといい、2人の絆を深めることになった番組『いきなり！黄金伝説。』での出来事を明かす。矢部が「人生で一番辛かった」と語るロケで、2人に何があったのか？

そんな一同が今回目指すゴールは、「南アルプスの森林に埋もれる若返り秘湯」。無事にたどり着くことができるのか？

そして後半は、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気1位メニューを当てる「帰れま10」の特別編を放送。

埼玉県を舞台に、地元民のみならず県外からも多くの観光客が立ち寄る、もはや観光地レベルの大人気ローカルチェーン店で売上1位メニューを当てる今回。三宅健と飯豊まりえが、埼玉出身のアンタッチャブル・山崎弘也、オードリー・春日俊彰と共に参戦する。

3店舗をめぐってそれぞれの売上１位メニューを当てて正解すれば1位メニューを食べられるが、もし1位予想をすべて外してしまうと、何も食べられないままロケは終了することに。

大人気ローカルチェーン店だけあって、そのメニューはどれも魅力的なものばかり。一同はなんとしてでも1位を当てたいと超本気で予想するが…。はたして、1位を当てて食べることはできるのか？