【GUのスニーカー】がセンス良すぎ！ 履くだけで即こなれる♡「おしゃれコーデ」

いつものコーデをよりおしゃれに楽しみたいなら、足元を変えてみるのも一つの手。特に今はスニーカーへの注目度が高まっているもよう。【GU（ジーユー）】からも、トレンドを押さえたデザインのスニーカーが続々と登場しています。そこで今回は、GUスタッフが提案する、スニーカーを取り入れたコーデをご紹介。コーデ丸ごと真似するのもアリかも！

ベロアスニーカーで季節感アップ

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

落ち着いた色味のベロア素材のスニーカーは、コーデに上品な雰囲気と季節感を加えてくれます。ブラックやダークブラウンなど、ダークトーンのカラバリの中で、スタッフのHirokoさんはダークグリーンをセレクト。シックなオールブラックコーデの中で、スニーカーがさりげなく秋らしさを漂わせます。

トレンド感抜群なスニーカーコーデ

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\2,990（税込）

薄底のスニーカーも人気が高まっているアイテムとして注目したい存在。このフラットスニーカーはダブルのシューレースがポイントです。Hirokoさんはリラクシーなスウェットコーデの引き締め役にシルバーのスニーカーをプラス。インパクトのあるメタリックカラーを取り入れるならプチプラアイテムから挑戦するのが正解かも！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。