

（写真：倉田さん提供）

【4コマ漫画で見る】そこにこだわる？

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から16年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第4回】

大酒呑みの友人と思い出横丁へ

新宿の思い出横丁ってご存知でしょうか。

新宿駅西口にある、小さな店舗が狭い路地にぎゅうぎゅうに詰まった飲み屋街。終戦後の闇市がルーツのようで、昭和の香りがするノスタルジックな場所です。最近はインバウンドの外国人観光客がたくさん来て、盛況を極めています。

夫は下戸だったため、一緒にこういう場所に来たことはありませんが、私は飲み屋街って好きです。

今回は大酒呑みの同い年の友達、ミカンと思い出横丁ではしご酒をしてきました。3年前に飲み会で知り合ったミカン。私の夫が亡くなったときも、うちに来て数日間そばにいて寄り添ってくれた友人です。



今日はミカンと思い出横丁へ（写真：倉田さん提供）

うなぎの串に冷えた瓶ビール

まず1軒目はミカン行きつけの「カブト」。ここはうなぎの串だけを出すうなぎ専門店です。

そして基本的には「うなぎの串一通り」というメニューしかありません。暖簾をくぐってカウンター席に座り、飲み物を注文して「一通りお願いします」と言うと、自動的にうなぎのさまざまな部位の串焼きがじゅうじゅう焼かれて出てきます。

うなぎって、ご飯と一緒に食べる「うな重」「うな丼」、それについてくる「肝吸い」や「肝焼き」くらいが一般的だと思いますが、ここのは見事にお酒のツマミです。「えり焼き」「ひれ焼き」「きも焼き」「蒲焼き」「れば焼き」の5種類が1、2本ずつ目の前の皿に乗せられていきます。

「うまい！」

冷えた瓶ビールを手酌で飲みながら、うなぎ串にかぶりつくミカン。負けずに私も。

確かにうなぎだ！どこの部位かはわからないけど。

しっかりしたタレの味に負けない強い風味のうなぎ。いわゆる蒲焼きのふわふわの身もいいけど、歯応えがあったりクセがあったりする部位もおいしいし、ちゃんとうなぎです。



串焼きのうなぎ。部位はわからない（写真：倉田さん提供）

カウンターには私たちのほかに1人で飲んでいる年配の男性が2人。1人は卓上に据えてある梅シロップを入れて、焼酎を飲んでいるよう。インバウンド人気で満席で入れないことを危惧しながら来ましたが、席には余裕がありました。

おそらく理由の1つは、クーラーがないこと。

壁もドアもなく、路地とは暖簾で仕切られただけの店舗。クーラーはたとえつけても意味がないでしょう。

うなぎを心ゆくまで堪能

9月とはいえ真夏の暑さだったこの日、私とミカンは吹き出す汗もそのままに串をやっつけていきました。炭火の焼き台で串を焼く店主も汗だくだく。確かにこの暑さに怖気づく人がいても不思議ではありませんが、これがかえって趣深いなとも感じました。

一通りが終わり、表のメニューにはない「マル」という頭のちょっと下の部分を、常連であるミカンが頼んで焼いてもらいました。

コリッコリの歯応え。うな重やうな丼じゃなくても、うなぎを心ゆくまで堪能できました。まさに人生初のうなぎ体験、1人3500円くらいの会計をして店を出ました。

さて、次はどうしようか……と、ウロウロ狭い路地を歩きます。すれ違う人の半分以上は外国からの観光客っぽい人たちで、団体客も少なくありません。

「ここ、よさそうじゃない？」

大ぶりのしいたけを焼いている串焼きの店。ミカンは鋭い目つきで店内にあるビールの銘柄を確認し、「うん、いいね」と入り口付近のカウンターに座りました。

ここではきゅうりの茗荷あえ、なめろう、山芋をツマミに、ミカンの「瀬戸内海移住計画」について話を聞きました。彼女の夢は移住で、この夏も瀬戸内のとある県の宿で2週間ほど過ごしていました。

「将来の夢を語る友人」と私

宿といっても客としてではなく、布団の上げ下ろしや掃除など簡単な手伝いをする代わりに、宿代なしで泊めてもらうというものです。「毎日のように、わな猟で獲れたイノシシ肉を食べた」と、わなにはまったイノシシの写真など見せてもらいました。

ミカンが移住したら、そのとき私はどうしてるだろう。

同い年の私とミカン。50代半ば、老後の生活、第二の生活を考えてもいい年齢です。

夫が存命中は、何となくこのまま夫と今の家で今のような生活が続くんだろうなと思っていました。でも、それが叶わなくなってしまった。これからをどう生きようか。自分自身の身の振り方について、私はまだ闇の中にいます。

早めにお会計をして、3軒目はまたミカン行きつけの店へ。ミカンが一番好きな赤い星のビールがある店です。ここでは「今年は出来がいい」といわれるサンマの塩焼きを食べました。確かに大ぶりです。



「内臓、もらっていい？」

と、ミカンが箸で内臓をさらっていこうとしたので、

「私も好きだから！半分こにしよ」

と、慌てて止めました。こういうことにお互い遠慮がないのは、気楽でいいものです。酔いが回り「今からラーメン食べいこう！」と騒ぐミカンをなだめ、帰途に就きました。

漫画ページに続きます。



©倉田真由美

（倉田 真由美 ： 漫画家）