「超加工食品と加工食品」の違いご存知ですか? 健康を守る正しい分類と選び方

ハムやヨーグルト、ポテトチップスに菓子パンなど私たちが普段口にしている加工食品。しかし、その中には超加工食品と呼ばれる、健康に影響を及ぼす可能性のある食品も含まれていることをご存じでしょうか? 今回は、「加工食品」と「超加工食品」の違いについて、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。

監修管理栄養士：

高木 美奈子（管理栄養士）

京都府内の管理栄養士養成課程の大学を卒業後、委託給食会社に就職し、特別養護老人ホームに配属され、厨房調理業務をおこなう。その後、施設雇用の管理栄養士に転職し、栄養ケアマネジメント業務や給食管理業務、委員会や食事イベント企画運営など、入居者の生活が食事で健康になれるよう工夫する。現在は、フリーランス管理栄養士・ライターとして、健康系の記事執筆を中心に活躍している。

編集部

「超加工食品」と「加工食品」の違いは何でしょうか？

高木さん

超加工食品とは、5つ以上の食材が使用され、多くの食品添加物が加えられ、工業的に製造加工された食品です。一方で加工食品は、1つの食材から保存を高めるために調味料を加えて作られた食品と、2つ以上の食材から自宅で簡単に作られた食品を指します。

編集部

超加工食品や加工食品はどのように分類されているのでしょうか？

高木さん

2009年にブラジルのサンパウロ大学で、食品を分類するための「NOVA分類」やいくつかの分類方法があります。また、東京大学大学院医学系研究科栄養疫学・行動栄養学講座では、米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究者らが開発した「食品分類の枠組み」を用いて、分類されています。

編集部

実際にはどのように食品を分けているのでしょうか？

高木さん

東京大学の「日本成人における超加工食品の摂取量と食事の質との関連」では、以下のように分けられます。

未加工食品・最小限の加工：卵、玄米、はちみつ、ハーブ、香辛料、野菜、果物など

基本的な加工：濃縮還元でない無糖の果物ジュース、卵白、全粒粉、油、無塩バターなど

中程度の加工：加糖の果物ジュースや野菜ジュース、加糖ヨーグルトなど

高度な加工（超加工食品）：ゼリー、マーガリン、ポテトチップス、ソーセージ、ハム、菓子パン、アルコール飲料、清涼飲料など

参考：東京大学「日本人成人における超加工食品の摂取量と食事の質との関連」

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400214590.pdf

