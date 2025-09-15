»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ö78¡ó²¼¤¬¤ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡×¤È¡Ö97¡ó¾å¤¬¤ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡×¤Î°ã¤¤¡ÚË¡°å³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¡Û
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡¢»³¤ËÅÐ¤ë¡Ä¡ÄÃæ¹âÇ¯¤ä¥·¥Ë¥¢¤ÎÂÎÎÏºî¤ê¤ä·ò¹¯°Ý»ý¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê½¬´·¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»à¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡°å³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¤´°äÂÎ¤ò²òË¶¤·¤Æ¤¤¿¹âÌÚÅ°Ìé»á¤Ï¡¢ÅÐ»³¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢»³ºÚºÎ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹âÌÚÅ°Ìé¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ Ë¡°å³Ø¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê»à°ø¡×¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ë
¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ç»à¤Ì
¡¡Ä«Í¼¤Ë¤Õ¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢Áö¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ä¥¦¥¨¥¢¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¡ÖÉÔ·ò¹¯¤À¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áö¤êÊý¤äÁö¤ëµ÷Î¥¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÌµÍý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Õ¥é¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¡¢69ºÐ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Å¾ÅÝ¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬AED¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
