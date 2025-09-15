台風で「集配中止」でも休めない？台風直撃時に再配達を頼む人…元配達員が語る、悪天候時の配達事情【作者に聞く】
台風が上陸し、大きな被害が出ることが増えている。今回は、元宅配会社に勤務していた漫画家・ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、悪天候にまつわるエピソードを紹介するとともに、当時の状況について話を聞いた。
台風が上陸すると予報が出ていたある日、ゆきたさんは配達の途中だった。「午後から台風が近づいてきて、夕方ごろに名古屋を直撃した。かなり風が強くなったころに『集配中止！』の指示が出たのだが、僕は少し会社から離れていたので、帰社せずに現場で待機することにした」と、当時を振り返った。
雨風を避けられそうな公園脇に車を停め、車内で待機していると、「トラックは横風に弱いので、車がガンガン揺れて怖かった」という。トタン板が飛んでいくのを見て、ゆきたさんは本格的に「やばいな、こりゃ」と台風の威力を肌で感じたそうだ。
そんな待機中に1本の電話が。「1軒だけ再配達に来てくれというお客さんがいて、驚いた」と、まさかの再配達依頼があったことを明かした。
■台風が去ったあとが一番忙しいワケ
結局、台風は2時間ほどで過ぎ去り、夜には何事もなくなったため、ゆきたさんは通常通り夜間の配達に出た。
「集配中止」の指示が出ても、警報レベルの強風の中では配達を行うことがある。その際には、マンションのドアが開かなかったり、運搬中に荷台が風にあおられたりするなど、配達員は多くの苦労を経験する。
ゆきたさんは、台風時の配達事情についてこう語った。「台風が来ると一時的に遅れたり、ストップしたりする。長距離トラックが走れなくなり、ベース(集積所、中間仕分け所)が停電で一時的に稼働できなくなった、なんて話も聞いたことがある。それが台風が去ったあとに一気に動くので、台風の翌日や翌々日が非常に忙しくなる。延着の荷物も大量に届くので、対応に追われる」と、内情を話した。台風のシーズンには、配達員の安全も考慮してほしいものだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
