パソコンの前を陣取る猫さんの姿をよく見てみると…？まさかの体勢で飼い主さんの邪魔をしていた猫さんが、面白すぎると話題になっています。

思わず笑ってしまう猫さんの姿は記事執筆時点で4.7万回再生を突破し、「作業中の寝落ちっぽさが可愛い」「前世は社畜かな？」「かまってほしくてたまらないんですねw」といったコメントが寄せられました。

【動画：パソコンで作業をしたい飼い主さん→猫がやって来ると…】

人間のような姿

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、パソコン作業をしたい飼い主さんの邪魔をする猫さんの姿。猫あるあるな行動ですが、「すずまろ」くんの邪魔をする体勢は、どうやら一味違ったのだとか。

まず映し出されたのは、キーボードに突っ伏したすずまろくんの上半身。鍛え上げられた体つきも相まって、まるで寝落ちしてしまった人のような姿に、じわじわと笑いがこみ上げてきてしまいます。続いて、下半身を見てみると…。

驚きの体勢

デスクチェアに座る飼い主さんの足の上に乗っていたそうなのですが、机とはかなりの距離が。どう見ても楽じゃない体勢のすずまろくんに、飼い主さんも「こんな邪魔の仕方あります？」と、言わずにはいられなかったといいます。

パソコンの温もりから離れがたいのか、それとも飼い主さんにかまってほしかったのか、全く動こうとしないすずまろくん。飼い主さんが撫でると嬉しそうに喉をゴロゴロと鳴らして顔を上げたものの、再びキーボードを枕にしてしまったそうです。

まさかの結末

しばらくすると体勢を変えてくれたそうですが、パソコン画面にお尻を向けてこちらを向くすずまろくんは、ガッツリとキーボードを下敷きにしていたそう。頭を撫でてあげると、甘える可愛い姿を見せてくれたそうなのですが…。

顎を撫でた途端に、飼い主さんの手に噛みつき攻撃が炸裂！そして、散々邪魔をしていたのが嘘のようにさっさと去っていってしまったそうで、猫さんらしく気まぐれなすずまろくんに振り回される飼い主さんなのでした。

投稿には「寝落ちしたサラリーマンみたいだなwすずお疲れ～」「スゴイ姿勢だけど、お仕事お疲れ様です！って言いたくなるお背中♡」「すずちゃんって時々人間が入ってるみたいだよね」「肩筋ムキムキに見えるのかわいい」「可愛いニャ～と油断してたらトドメさされた笑」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、すずまろくんと飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。すずまろくんの甘える可愛い姿と凶暴な姿、どちらも楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。