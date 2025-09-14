Image: DESCENTE

不安定すぎる天候に、予定もなにもかもが右往左往している昨今。今回は、どんな不安定な気候でも問題なしでタフなアウトドアシューズをご紹介します。

急な天候変化にも対応できる透湿防水設計

Image: DESCENTE

今回、ご紹介するのは、スポーツブランドDESCENTE（デサント）からリリースされたライフスタイルシューズ「MODULARIZE HYDRO（モジュラライズ ハイドロ）」です。

DESCENTEのスポーツウェアやハイエンドコレクションDESCENTE ALLTEERAIN（デサント オルテライン）に採用している、水の流れをコントロールする独自のテクノロジーSTREAMLINE（ストリームライン）をTPUフィルムで表現。

歩行時の角度から雨水がアッパーからスムーズに流れ落ちるように設計されているとか。しかも5cm静水試験で2時間の防水性能を持ちながら、快適な通気性も持ち合わせた透湿防水設計で、急な天候変化にも対応可能。

Image: DESCENTE

さらに、こだわりのラスト（木型）設計で快適なフィット感を実現しています。

都市も自然も、境界を越えていく独自のソール

Image: DESCENTE

アウトソールとミッドソールはイタリアのヴィブラム社とデサントが共同開発したオリジナルソールを採用。また、ヴィブラムのミッドソール技術によって、アクティブなシーンではでパフォーマンスを発揮し、ライフスタイルのシーンでは快適性を向上。アウトソールの厚みを約50%削減したことで軽量化され、さらに濡れた地面でも優れたグリップ力を発揮する「VIBRAM MEGAGRIP」を使用しています。

Image: DESCENTE

⻑時間の着用でも快適さを維持するクッション性と消臭機能を備えたOrthoLiteインソールに、トライアスロンシューズ開発の知見を活かして設計された独自のレーシングシステムにより、素早い着脱とフィット感の両立を実現するオリジナルシューレースシステムを採用。

アーバンシーンもアウトドアシーンもシーンレスに着用可能な機能性アウトドアシューズです。価格は26,400円（税込）。

この不安定な天候シーズンにはもってこいな逸品かと。

Source: DESCETE