¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Ë¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
»°Ã«¹¬´î»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¾®ÃÓ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤¤¤¶¤Ê¤®¥À¥ó¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦Âè1ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£
ÉñÂæ¡Ø»Ò¶¡¤Î»ö¾ð¡Ù(17Ç¯)¡¢±Ç²è¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó!¡Ù(19Ç¯)¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù(22Ç¯¡¢NHK)¡¢¡Ø»°Ã«¹¬´î¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¡Ù(25Ç¯¡¢WOWOW)¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»°Ã«ºîÉÊ¾ïÏ¢¤Î¾®ÃÓ¡£¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¤ËÇ»¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê80Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤¬ÉñÂæ¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Ìò¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¿´¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶â¾ë°½¹á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤¤¤¶¤Ê¤®¥À¥ó¥«¥ó¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤»£±Æ¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
µÓËÜ¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤Ï¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÂæËÜ¤Ï¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤È»þ´Ö¤È¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ë¶ÉËÍ¤¬½ñ¤¯¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤É¤³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌÌÇò¤µ¤ÏÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
