眞栄田郷敦、全米2位に輝いた特技をサラッと告白も…共演者は驚がく「大したことないですよ」
俳優の眞栄田郷敦が、14日放送の日本テレビ『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週日曜 後0：45〜後2：00※関東ローカル）にゲスト出演。学生時代の特技を明かした。
【写真】似てる？ドラマでも活躍、千葉真一さんの息子・眞栄田郷敦
同番組は、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は、神奈川・愛川町を旅した。
12歳まで米・ロサンゼルスで暮らしていたことから話題は眞栄田の子ども時代に。「スポーツとかやってたの？」と聞かれた眞栄田は「空手をずっとやってました。小学校のころですけど、全米2位でしたね」とサラッと答えた。この事実に兼近と満島は驚がくするも、眞栄田は「大したことないですよ。体がデカかったんで」と淡々と話した。
その後、眞栄田は帰国して日本の中学校に通うようになったというが「初日にピアスつけて登校したらめっちゃ怒られた」と日米の学校の違いに当初は驚いたことを明かした。
【写真】似てる？ドラマでも活躍、千葉真一さんの息子・眞栄田郷敦
同番組は、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は、神奈川・愛川町を旅した。
その後、眞栄田は帰国して日本の中学校に通うようになったというが「初日にピアスつけて登校したらめっちゃ怒られた」と日米の学校の違いに当初は驚いたことを明かした。